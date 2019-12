Santa Ninfa, atto d'indirizzo per l'assunzione di 18 lavoratori precari

di: Mariano Pace - del 2019-12-30

Via libera della giunta comunale di Santa Ninfa, guidata dal sindaco Giuseppe Lombardino, per l’assunzione di diciotto lavoratori precari, utilizzati in ASU in servizio presso il comune di Santa Ninfa, a tempo indeterminato e part time a 20 ore settimanali. In quest’ottica è stato approvato il relativo atto di indirizzo per l’assunzione.

Trattasi in pratica del piano di stabilizzazione dei precari. Gli interessati sono: Calogero Pacino (operatore/custode),Vito Biondo (collaboratore tecnico),Francesco Vaccara, Pietro Catania, Antonino Giacalone (esecutori operativi), Maria Giambalvo, Maria Glorioso, Giuseppina Mistretta, Angela Ditta, Luigia Accardo (esecutori scolastici), Francesco D’Antoni, Maria Letizia Perzì (istruttori amministrativi), Vita Palmeri, Caterina Biondo (Assistenti all’infanzia),Irene Ferreri, Girolamo Marascia, Giuseppina De Simone (istruttori contabili),Maria Antonietta Palmeri (Istruttore direttivo Amministrativo).

Tutti hanno superato le selezioni per titoli ed esami effettuate nell’ambito della stabilizzazione dei precari, prevista dalle recenti normative in materia.“Semaforo verde” della giunta comunale anche per l’approvazione di una proposta da attuare grazie alle somme previste dal bilancio partecipato anno 2019. Il piano, presentato dall’AVIS di Santa Ninfa, si muove nell’ambito del settore Urbanistica. Prevede infatti l’opera di bonifica di Piazza Fleming ed in particolare gli interventi di: ripristino muri, pareti, aiuola centrale, allocazione di cestini porta rifiuti e panchine.

L’importo dei lavori non dovrà superare euro 9.858,00 euro. Approvato anche il provvedimento di proroga del servizio di Tesoreria al 30 giugno 2020, servizio espletato dalla Banca Intesa San Paolo S.P.A.