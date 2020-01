Santa Ninfa, due importanti incarichi conferiti dal Comune

di: Mariano Pace - del 2020-01-02

Ultimi giorni dell'anno “febbrili” per gli uffici amministrativi del Comune di Santa Ninfa, che hanno completato alcune caselle per non farsi trovare impreparati all'inizio del nuovo anno. Due professionisti di lungo corso continueranno a lavorare, come consulenti, per l'ente.

Il primo è Vincenzo Di Stefano, 49 anni, iscritto all'albo professionale dei giornalisti dal 1998, che, come prevede la legge 150 del 2000 sulla comunicazione istituzionale, continuerà a occuparsi dell'ufficio stampa.

Presterà la sua opera, per due giorni a settimana, fino al 31 dicembre 2020 e percepirà un compenso complessivo di 5.000 euro. Tra le sue mansioni, il supporto ai vertici istituzionali dell'ente in materia di informazione e comunicazione, la gestione di campagne di comunicazione istituzionale, la redazione e diffusione di note e comunicati per la stampa, la cura della comunicazione esterna delle iniziative programmate dall'amministrazione.

Esperto di comunicazione, oltre che a Santa Ninfa, in passato ha lavorato negli uffici stampa delle Orestiadi di Gibellina e dell'Unione dei Comuni del Belice. Attualmente si occupa di editoria ed informazione per il «Centro studi solidale» di Salemi.

Il secondo professionista è Saverio Lombardo, 44 anni, ingegnere informatico, che ha avuto affidato il servizio di supporto specialistico, di consulenza e di assistenza informatica per la gestione del sistema telematico del Comune.

Si occuperà dell’installazione e degli aggiornamenti dei software, del monitoraggio e del funzionamento generale del sistema informatico e del sito web. Per il suo incarico è stato impegnato l’importo di 3.940 euro, oltre Cassa previdenziale ( 157 euro) ed Iva ( 901 euro), per un totale di 4.999 euro.

Nella foto Vincenzo Di Stefano.