CVetrano, oltre 3 Mila Euro di multa ad una attività commerciale per vendita prodotti privi delle dovute etchettature

di: Elio Indelicato - del 2020-01-04

Castelvetrano senza botti e ordinaria Amministrazione per il Pronto Soccorso della città. I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, con il supporto dei colleghi del NAS di Palermo, hanno eseguito degli accertamenti presso alcuni esercizi commerciali al fine di evitare la vendita di prodotti non conformi alla normativa sulla sicurezza dei giochi pirotecnici.

In un grosso negozio di prodotti cinesi, dalle parti di via Selinunte, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro amministrativo oltre 1074 articoli tra cui anche diversi artifici pirotecnici e decorazioni natalizie e di vario genere, privi delle etichette contenenti le informazioni minime obbligatorie ed in lingua italiana in difformità delle prescrizioni previste dal Codice del Consumo.

Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 3.300 euro, mentre le sanzioni amministrative elevate al gestore dell’esercizio commerciale sono state pari a 1030 euro. La presenza di articoli privi del marchio di garanzia "CE" e delle informazioni minime in termini di istruzioni d’uso e precauzioni, rappresentano - soprattutto per i bambini - un pericolo per la salute e l’incolumità, dovuto al contatto con materiali di scarsa qualità e di cui si sconoscono composizione e origine.

Al pronto soccorso, comunica con soddisfazione il direttore del presidio, il dottore Pippo Giammarinaro, sono arrivati in forma anonima panettoni per tutto il personale. Per fortuna solo qualche piccola sbronza, una sospetta frattura per una 27enne di Castelvetrano a seguito di caduta accidentale, poi un 34enne che si è fatto refertare per un pugno al naso e un altro 23enne che aveva un taglio alla mano per una rottura di bottiglie, ma tutto sommato è stato per fortuna un tranquillo fine anno.