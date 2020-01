Castelvetrano. Stasera Fabrizio Mocata+Fabian Bertero Cruzando Aguas in concerto presso la chiesa S.Domenico

del 2020-01-02

Fabrizio Mocata si muove da diversi anni a livello internazionale per fondere stili differenti, come testimoniano i suoi progetti in trio jazz “Puccini Moods” “Free The Opera!”, rileggendo in chiave jazzistica le arie di Puccini e Verdi, oppure il CD “Recital CanTango” progetto capitanato dal tenore F. Armiliato, con ospiti del livello di Luis Bacalov e Daniela Dessì.

“Swango nasce da un incontro culturale fortissimo tra le nostre melodie, la chitarra spagnola, il violino Kletzmer, il bandoneon tedesco e gli accenti ritmici africani. Io - sottolinea il celebre musicista - sono nato in Sicilia al centro del Mediterraneo e la mia infanzia l'ho passata a Mazara del Vallo dove 1 persona su 5 viene dalla Tunisia dal Marocco."

ARCHITETTURA E MUSICA. UN RAPPORTO NECESSARIO

Nella sua massima estensione concettuale, oltre che materiale, lo spazio è sempre sonoro. Attraverso la "sua voce", apparentemente muta, esso esprime vera e propria musicalità. E così, la musica - come il cinema, la pittura, il teatro e la maggior parte delle altre forme d’arte - entra di diritto nella definizione della spazialità architettonica, fino a diventarne componente ineludibile.

Un valore aggiunto importante che, oltre a sottolineare la compresenza di forme espressive differenti, finisce con unificarle coinvolgendo all'unisono tutte le emozioni del fruitore. D'altro canto, si serve dell’architettura per elaborare essa stessa spazi come fossero casse armoniche.

In altre parole - ed è quello che accadrà all'interno della Chiesa di San Domenico - l'aula diventa macrostrumento, consentendo allo scrigno architettonico barocco di modellarsi in funzione della musica. Architettura e Musica, mediante similitudini e parallelismi, affondano le loro radici nel territorio comune fatto di assonanze e di corrispondenze straordinarie, fino a condividere le specificità procedurali della Composizione.

Molte parole della Musica sono comuni alle parole della Architettura: Composizione musicale versus Composizione architettonica: struttura, armonia, grandezza, proporzione, misura, esattezza, ritmo, modulo, durata, consonanza, figura, colore e variazione.

Louis I. Kahn, uno dei massimi sponenti dell'Architttura del '900, a proposito del rapporto che stiamo analizzando, afferma: "Una grande composizione musicale è di tale unità che, quando viene suonata, comunica la sensazione che tutto quanto si è ascoltato sia raccolto in una nuvola, sopra di noi. Niente se n'è andato, come se il tempo e il suono fossero diventati una sola immagine."

E' ciò che accadrà con il Concerto di Fabrizio MOCATA e di Fabian BERTERO che, con la loro musica, faranno vibrare e animare gli stucchi che caratterizzano la Chiesa di san Domenico.

E ancora, l’analogia tra queste due forme d’arte, basate fondamentalmente su astrazioni ha, da sempre, interessato teorici e filosofi di tutti i tempi facendo emergere che proporzione e astrazione, nei fatti, sono i loro aspetti qualificanti: come nella composizione musicale, se una nota predomina sulle altre, lo stesso accadrà in architettura con gli elementi costruttivi che domineranno sugli altri.

La musica, in fin dei conti, come già fa evidenziare Platone al suo Fedro, rimane l’architettura più immateriale che possa esistere.