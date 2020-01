Oggi al Selinus “E anche gli alberi io canto". Viaggio attraverso l'Orlando Furioso, con il Prof. Barbera

del 2020-01-03

Una conferenza intitolata "E anche gli alberi io canto", fortemente voluta dall'Assessore alla Ri_generazione urbana, prof. Maurizio Oddo, si terrà oggi presso il Teatro Selinus di Castelvetrano alle ore 17,30.

L'appuntamento è immancabile, con la presenza del prof. Giuseppe Barbera, ordinario di colture arboree dell'Università di Palermo, accompagnato da letture tratte dal poema '"Orlando Furioso" di Ludovico Ariosto, lette dall'ing. Alessandro Barracco.

Un viaggio attraverso il poema, ove narrazione, letteratura e paesaggio diventeranno un tutt'uno, per rendere omaggio all'albero. Tra foreste, piante secolari e boschi vetusti, si incontreranno infatti alberi di diverse specie, "differenti come i paesaggi del mondo: faggi e abeti in continente, alloro, palme e lecci nel Sud. Alberi a cui si marita la vite, che disegnano giardini pensili, che nascondono i paladini".

L'evento è patrocinato dal comune di Castelvetrano ed è da considerarsi parte integrante delle azioni amministrative volte a promuovere, tutelare, conoscere e valorizzare la macchia mediterranea, nel merito della sottoscrizione della Carta dei comuni custodi della Macchia Mediterranea.