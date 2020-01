CVetrano, scontro tra auto e moto in viale Roma. Sul posto Carabinieri e Ambulanza

del 2020-01-05

Sinistro stradale intorno alle 23.30 a Castelvetrano in viale Roma. Ferito un giovane a bordo di una moto. Sul posto due Ambulanze e i Carabinieri. Coinvolti nell’incidente una Toyota Yaris blu e una motocicletta condotta da un giovane castelvetranese che stava percorrendo a scendere il Viale Roma, mentre l’auto stava girando a sinistra per imboccare la via Manzoni. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.