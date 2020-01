Incidente ieri sera a CVetrano in Viale Roma. Quattro ore di intervento al Policlinico per un giovane castelvetranese

del 2020-01-05

Corsa contro il tempo ieri sera per salvare l'alluce di un ragazzo di 17 anni di Castelvetrano, vittima di un incidente che ieri vi abbiamo raccontato avvenuto in Viale Roma tra una motocicletta e una Toyota.

Dopo un primo intervento fallito a Castelvetrano, è stato organizzato un trasporto urgente al Policlinico di Palermo. Dopo 4 ore di intervento e una delicata operazione di ricostruzione di arteria, tendine e nervi, l'alluce è stato rimpiantato

Ad occuparsi della consulenza cardiologia pre-operatoria, necessaria per l’intervento chirurgico, il Dott. Fabio Triolo.I sanitari di Castelvetrano hanno tentato un reimpianto, ma il piede era in condizioni molto critiche."Quando le strutture vengono strappate e non sono tagliate di netto, è difficile reperire il capo prossimale del nervo o dell arteria", spiegano i chirurghi plastici del Policlinico

L'alluce è stato isolato dentro un sacchetto di plastica, immerso in ghiaccio e rimpiantato dopo otto ore a Palermo