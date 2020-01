CVetrano, informativa ai genitori per le iscrizioni scolastiche A.S. 2020/2021

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-07

Il Comitato Genitori Castelvetrano, in linea con il proprio scopo istituzionale di informazione e raccordo tra famiglia e scuola, propone ai genitori, vista l’apertura del periodo utile per le iscrizioni all’a.s. 2020/2021 (7-31 gennaio 2020), la presente informativa, compilata raccogliendo quanto pubblicato dalle scuole sui siti istituzionali ovvero comunicato agli open day, nonché attingendo alle disposizioni di legge in merito e dal sito MIUR, onde consentire di acquisire gli strumenti necessari al fine di orientarsi al meglio nella scelta del percorso scolastico maggiormente rispondente alle esigenze della famiglia e dei propri figli. Le iscrizioni scolastiche per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria (scuola elementare) e per la secondaria di primo grado (scuola media) sono aperte dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31.1.2020.

Qualsiasi domanda di “pre-iscrizione” o “desiderata”, eventualmente compilata e consegnata in via cartacea alla scuola prima del 7 gennaio, non ha valore vincolante per cui, in caso di ripensamenti, non occorrono nulla osta o permessi, mentre occorre, in ogni caso, confermare le proprie scelte con l’iscrizione formale on line come richiesta dal Ministero (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) All’iscrizione formale on line, secondo quanto comunicato, provvede la segreteria della scuola che ha ricevuto incarico in forza di modulo cartaceo consegnato o delega firmata dal genitore per l’effettuazione dell’iscrizione ovvero la famiglia direttamente on line ovvero, ancora, la segreteria di altra scuola successivamente prescelta e contattata per l’iscrizione. Nei casi in cui provveda la segreteria appare opportuno che i genitori si informino sull’invio e chiedano copia della ricevuta della domanda, qualora non pervenga alla mail indicata.

Da quanto verificato sul sito del MIUR, per la primaria (cui vanno inscritti i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31.12.2020 o al massimo entro il 30 aprile 2021) o secondaria di primo grado, come indicato sul sito istituzionale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/sono obbligatorie le iscrizioni ON LINE che possono essere effettuate anche dagli stessi genitori tramite il servizio del Ministero dell’Istruzione - servizio Iscrizioni on line ovvero tramite il link presente sull’home page del sito delle scuole stesse, per accedere al quale è necessario possedere un codice utente e una password, nonché il codice della scuola prescelta rintracciabile sui siti ufficiali e dai PTOF (link a fine articolo). Sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline si possono trovare tutte le informazioni chiare e precise per registrarsi ed effettuare da soli l’iscrizione, grazie anche ad una semplice guida per la compilazione della domanda. Al fine di fornire una panoramica utile in merito all’offerta delle scuole di Castelvetrano, si indicano di seguito alcune notizie utili.

Non è stato possibile pubblicare con precisione i nominativi degli insegnanti proposti per la scuola primaria, in quanto, come appreso, l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è un atto dirigenziale che sarà adottato il prossimo mese di settembre, quindi anche le indicazioni ricevute precedentemente sono sottoposte a necessaria conferma.

SCUOLA DELL’INFANZIA L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on fine", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. È possibile iscrivere i bimbi che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2021.e chiedano copia della ricevuta della domanda, qualora Tutte le classi dell’infanzia di Castelvetrano offrono l’orario lungo a 40 ore settimanali con servizio mensa, poiché i Consigli di Istituto hanno votato in tal senso, abbandonando l’offerta di classi a 25 ore senza mensa.

Si cita di seguito quanto evidenziato dalla circolare ministeriale che si può consultare in questo link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado- anno-scolastico-2020-2021 “Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'art.3, comma l, del decreto legislativo n. 59 del 4Si evidenzia che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 20 Il ha annullato l'articolo 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale”

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) Sempre secondo quanto inserito nella citata circolare ministeriale https://www.miur.gov.it/web/guest/- /iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-anno-scolastico-2020-2021 le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:007 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. È possibile iscrivere alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2021 La legge prevede per la scuola primaria la possibilità di adozione di un orario di 27-30-36 o 40 ore settimanali. L’orario effettivo applicato nel singolo istituto è stato adottato dal Consiglio di Istituto di riferimento le cui delibere sono a disposizione perché pubblicate sui siti delle scuole.on pervenga alla mail indicata.

Nelle scuole primarie di Castelvetrano sono disponibili unicamente classi a 27 o 40 ore settimanali, occorre, dunque, informarsi in quali plessi sia disponibile l’orario continuato con mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) La legge prevede, per la scuola secondaria di primo grado (scuola media), un orario di 30-36 o 40 ore settimanali che la cui adozione specifica è votata in seno al Consiglio di Istituto. L’art. 5 del D.P.R. 89/2009, comma 1, testualmente recita “L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa”. La formazione di classi a 30 ore (orario ridotto) o 36 ore (orario continuato) dipende dal numero di richieste avanzate dalle famiglie. Si ricorda che per formare una classe occorrono un minimo di richieste numericamente previste dalla legge (https://www.miur.gov.it/formazione-classi).

Nella domanda formale di iscrizione, ai genitori è rimessa unicamente la scelta dell’orario: 30 o 36 ore settimanali, mentre le insegnanti verranno assegnate alle singole sezioni, per legge, dopo la formazione delle classi. Ad oggi, negli ultimi anni, si sono formate unicamente classi da 36 ore settimanali, per cui, alla luce dell’adozione da parte degli organi scolastici della c.d. “settimana corta”, sono previste 2 giornate con rientro, uniformi a livello cittadino (lunedì e giovedi orario 8.10 alle 17.10 con pausa di 1 ora per mensa, martedì-mercoledì-venerdi ore 8.10 – 14.10).

Si consiglia di consultare l’Offerta Formativa – PTOF di ciascun istituto (link a fine articolo), al fine di verificare come ogni Istituto Scolastico, in forza dell’autonomia di cui gode nella formulazione dell’Offerta Formativa, abbia adottato ore di approfondimento, i laboratori, le strutture a disposizione, le varie opportunità formative in genere. Differentemente dai “nostri tempi” oggi, da genitori, non solo abbiamo l’opportunità di consultare liberamente da casa l’offerta formativa adottata dagli Istituti e pubblicata sui siti istituzionali, ma anche la possibilità di indirizzare i nostri figli, proprio in forza della ricca e variegata offerta formativa proposta, verso aree di studio già differenziabili e potenziate in questa fase di età.

Nel ricordare che le segreterie scolastiche sono a disposizione di qualsiasi chiarimento negli orari di ricevimento indichiamo di seguito i link per accedere direttamente ai PTOF da questa pagina. PTOF IC Capuana Pardo http://www.iccapuanapardo.edu.it/offerta-formativa/ptof-2019-2022/ PTOF IC Lombardo-Radice Pappalardo http://www.icradicepappalardo.edu.it/didattica/piano-triennale-offerta- formativa-20192022/ ptof II circolo http://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/ptof-2/ Inoltre si segnala che al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico, il Ministero ha messo a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 'app.

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio