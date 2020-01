Il lettore scrive: "Via Manzoni al buio da diversi mesi. Comune intervenga"

di: Redazione - del 2020-01-09

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, Costantino Virdone, il quale porta all'attenzione di tutti la questione illuminazione in via Alessandro Manzoni a Castevetrano. Una via che si ritrova al buio da svariati mesi. Il lettore, al riguardo, chiede come mai, l’Amministrazione Comunale non abbia ancora provveduto al ripristinare dell’illuminazione nella via in questione?