(Cinema & Games) Torna il grande rally con "Word rally Car 8", videogame storico che continua a stupire

di: Piero ferro - del 2020-01-09

Gentile popolo di videogiocatori accaniti è il vostro turno, è arrivato pane per i vostri denti con questo bellissimo simulatore di rally in uscita in questi giorni. Pronti per rubare secondi ad ogni curva col rischio di fare incidenti al limite dell'umano? Allora allacciate le cinture, si che si va!!

Sto parlando di Wrc 8 un altro videogame storico in quanto è sul commercio da quasi una decade portandosi dietro, anno dopo anno, il fardello di essere il gioco ufficiale della sua controparte reale con tanto di nomi veri dei piloti che prendono parte all'evento rallistico mondiale in giro per il globo. Il campionato vero si chiama appunto wrc acronimo di word rally car.

Questo capitolo arriva dopo ben due anni di assenza, perché direte voi? Il motivo è presto spiegato. La casa sviluppatrice, cioè la Kylotonn, dopo innumerevoli feed negativi dell'ultima edizione ha deciso finalmente di ascoltare i videogiocatori raccogliendo tutte le critiche e coinvolgendoli nello sviluppo del nuovo capitolo.

Quindi dei fortunati sono stati invitati nei mesi a testare il gioco man mano che i lavori nello sviluppo progredivano. Ma non solo, sono stati altresì invitati anche i piloti del rally mondiale per avere un maggior riscontro sul comportamento che le auto hanno nella realtà.

Il risultato? Un gioco che metterà a dura prova tutti gli appassionati delle quattro ruote su fango.

Ebbene si wrc 8 quest'anno vi darà filo da torcere con una difficoltà nettamente superiore agli scorsi capitoli. Quindi per chiunque si voglia cimentare con questo gioco il mio consiglio è quello di armarvi di molta molta pazienza, io vi ho avvisati è una sfida davvero tosta!!

Le novità di quest'anno come vi dicevo sono davvero tante. In primis è stata rivista tutta la modalità carriera, lasciata questa volta totalmente in mano al giocatore, che parte sempre dal neofita in categoria wrc junior fino ad arrivare a guidare bolidi da 350 cavalli nella categoria madre wrc 3. Ma non solo, al giocatore è lasciato anche il compito di gestire il team scegliendo di volta in volta meccanici, manager, ingegneri e finanche i metereologi.

E' chiaro che in questo gioco chi rompe paga quindi oltre agli stipendi per il team ci sono da pagare anche i danni all'auto che si fanno durante le sessioni di gara, fra parentesi i danni sono riprodotti fedelmente. Quindi è imperativo cercare di arrivare fra i primi durante le gare visto che i vostri introiti verranno proprio da lì, pena la bancarotta ed il game over.

E adesso le curiosità:

WRC 8 comprenderà più di 100 prove speciali in 14 paesi.

Il parco macchine presente nel gioco è grandissimo visto che saranno inserite anche le auto storiche, quelle che hanno fatto la storia del rally.

Il meteo sarà dinamico, preparatevi a veder cambiare il tempo anche durante una gara, può succedere di partire col sole e arrivare con la pioggia.

Avrete a disposizione 19 diverse tipologie di terreno, 7 pneumatici, 14 nazioni differenti e 71 abilità di ricerca e sviluppo.

Saranno presenti le controparti virtuali di tutti i piloti di tutte le categorie, ognuno coi suoi pro e contro resi perfettamente in game.

Detto questo chiudo con una frase retorica ma necessaria. Nella vita reale e per le strade cittadine andate piano in auto, qualcuno che vi vuole bene aspetta il vostro ritorno.

https://www.youtube.com/watch?v=rM9p8tqt25c