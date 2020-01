CVetrano, donazione in beneficenza in favore della Onlus “Con Noi e dopo di Noi”. Successo per una iniziativa privata

del 2020-01-08

Grande successo per la campagna di sensibilizzazione creata dal Team Giovani Promesse Area Manager SICILIA di Carmelo Certa in collaborazione con la Postural Center della dott.ssa Francesco Velardo dove son riusciti a raccogliere 750€ per l’associazione ONLUS Con Noi e Dopo Di Noi di Giovanni Quarrato l’iniziativa denominata Regalati e Dona un sorriso a dei ragazzi meno fortunati di noi che grazie alla condivisione di alcuni cittadini castelvetranesi sono riusciti a devolvere tale cifra!

Con uno sforzo di più della cittadinanza castelvetranese potevamo far di meglio affermano i promotori dell’iniziativa ad ogni modo siamo contenti di aver dato del nostro meglio!