CVetrano, aperta al pubblico fino al 12 Gennaio la mostra di pittura "Copie d'autore"

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-08

Visto il grande successo di pubblico, sarà possibile visitare fino a domenica 12 Gennaio la mostra di pittura "Copie d'autore", tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 20. La mostra è stata curata dall'Associazione Amacus e dalla Pro Loco Selinunte, con il patrocinio del Comune di Castelvetrano nella prestigiosa location Xeniahome, palazzo ottocentesco sito in Via Garibaldi 17 a Castelvetrano. Sono state selezionate 16 tele di artisti siciliani e non, che hanno interpretato opere dei grandi della pittura del seicento e dell'impressionismo.

Di particolare interesse le tele del maestro Calogero Termine, magistrale copista di opere di Caravaggio, le tele di Lia Calamia con le riproduzioni ispirate alle opere di Carla Accardi, e le copie di Tamara de Lempicka realizzate da Daniela Lucentini. Arricchiscono la mostra copie di opere di Gaugin, Van Gogh, Klimt, Monet e Renoir. Un appuntamento da non perdere, l'ingresso è libero.

Per informazioni 09241863277