Amara sconfitta per la Folgore a Sciacca. Rossoneri sempre più lontani dalla vetta

del 2020-01-05

Sconfitta amara della Folgore che, pur in vantaggio, e nel secondo tempo in superiorità numerica, si è fatta battere da uno Sciacca concreto che ha approfittato anche dell’assetto in campo dei folgorini che, anziché coprire e difendere il vantaggio, hanno continuato a giocare con tre punte servite da un centrocampo troppo giovane orfano dei titolari che la società ha fatto andare via come Rosella, Campisi, Li Bassi, Armata non sostituiti da elementi di esperienza. Inutile la rete di Corso che aveva illuso i rossoneri rimontati nella ripresa dai goal di Tummiolo e Galluzzo (doppietta).

Sarebbe questo uno dei motivi che ha portato a Putaggio a dimettersi avendo probabilmente inteso che alla Società non interessa vincere il campionato. Amarezza degli ultras che sono stati fino ad ora esemplari. Non è dato sapere se arriverà un nuovo allenatore a sostituire Putaggio o se si continuerà con l’allenatore in seconda.