CVetrano, successo di pubblico per il lancio di un progetto editoriale dal respiro internazionale

del 2020-01-06

Raccontare la Sicilia e il Mediterraneo: lanciato a Castelvetrano il progetto editoriale «Τρισκελής». Mentre la piccola e media editoria è in sofferenza e la Sicilia attraversa una stagione di forte contrazione economica e di crescente abbandono da parte di intere famiglie, a Castelvetrano, con una scommessa non priva di audacia, viene lanciata un’iniziativa editoriale dal respiro internazionale. Merito della casa editrice Lithos e del suo titolare Giacomo Curseri.

Merito dei proff. Rosario Marco Atria, Giuseppe L. Bonanno e Francesco Saverio Calcara, fondatori per Lithos di «Τρισκελής. Collana mediterranea di storia, letteratura e varia umanistica», i cui primi titoli – presentati venerdì scorso, 3 gennaio 2020, nella nostra città, nell’elegante salone di Palazzo al Carmine in via Leopardi – sono già disponibili in libreria e acquistabili anche online.

La collana si avvale di un autorevole comitato scientifico, composto da docenti di chiara fama che svolgono attività di ricerca e insegnamento nei diversi settori del campo umanistico presso prestigiosi atenei italiani e stranieri: Cinzia Susanna Bearzot (Università Cattolica del Sacro Cuore), Maria Rosa Caracausi (Università degli Studi di Palermo), Maria Clara Conti (Università degli Studi di Torino), Nicola De Domenico (Università degli Studi di Palermo), Flora Di Legami (Università degli Studi di Palermo), Martine Fourmont (CNRS Paris, France), Nicola Gardini (Oxford University, UK), Aldo Gerbino (Università degli Studi di Palermo), Giuseppe Girgenti (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), Antonino Giuffrida (Università degli Studi di Palermo), Abdelkarim Hannachi (Università degli Studi di Enna “Kore” – Middlebury College, USA), Antonio Iurilli (Università degli Studi di Palermo), Georgia Tzina Kalogirou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece), Andrea Le Moli (Università degli Studi di Palermo).

Il progetto si struttura in tre sezioni: Studi, Testi e Didattica. Come ha precisato Rosario M. Atria nel suo intervento, «la prima accoglierà monografie e lavori collettanei originali su uno o più autori, opere, momenti e questioni inerenti ai diversi campi di ricerca e d’indagine delle scienze umanistiche; la seconda ospiterà riedizioni di opere del passato, prime edizioni e traduzioni di testi giudicati di rilievo; la terza comprenderà materiali ad uso didattico destinati agli studenti delle scuole e delle università, ma anche contributi rivolti ai docenti e agli educatori in genere, pensati come momenti di approfondimento tematico e metodologico in funzione della formazione e dell’aggiornamento professionali».

Sin dalla proposta del titolo e dalla scelta del simbolo, la collana – ha proseguito il più giovane dei fondatori – rivela «l’interesse precipuo per un’area strategica, quella mediterranea, che da sempre si caratterizza come luogo privilegiato d’incontro fra Nord e Sud, Est ed Ovest, con l’intenzione in particolare di valorizzare l’eccezionale contributo culturale dato dalla Sicilia, terra di mezzo nel mare di mezzo, crogiuolo di correnti letterarie, artistiche, filosofiche, storiche, nonché laboratorio di novità e intercultura».

L’attenzione per questi aspetti – ha detto Giacomo Curseri, titolare di Lithos – si evidenzia anche dalle scelte grafiche operate per la realizzazione del prodotto editoriale, che in copertina richiama la triscele e che, più in generale, opta per una commistione tra antico e moderno, riservando estrema cura alla leggibilità dei testi, stampati su carta palatina.

Il primo dei due volumi presentati, Odissea di un reperto singolare. L’Efebo di Selinunte – scritto a quattro mani da Francesco S. Calcara e Giuseppe L. Bonanno, con contributi fotografici di Rosario Carta, Cristoforo Cavallari, Vincenzo Napoli, Antonino Salinas – è dedicato alla memoria di un grande archeologo e studioso dell’area mediterranea e della Sicilia, il prof. Sebastiano Tusa, a lungo Soprintendente del Mare, tragicamente scomparso il 10 marzo 2019.

Come hanno spiegato Francesco S. Calcara e Aurelio Giardina, autore di importanti studi sul patrimonio culturale della nostra città, il volume illustra la storia dell’Efebo selinuntino, ricostruita con dovizia di particolari e accurato lavoro di ricerca d’archivio: una vicenda che può considerarsi a tutti gli effetti un’odissea, in particolare per gli episodi che riguardano il trafugamento, avvenuto nell’ottobre 1962, e il rocambolesco recupero del 1968, in terra umbra, a Foligno, grazie all’intervento di Rodolfo Siviero, agente segreto noto come lo “007 dell’arte” per la sua attività di ricerca e recupero, svolta per conto del Governo, delle opere d’arte che venivano rubate ed esportate dall’Italia. Sottoposto a un secondo restauro a Roma, l’Efebo fu esposto per anni al Museo “A. Salinas” di Palermo, quindi definitivamente restituito nel 1997 al Comune di Castelvetrano, nella persona del sindaco, avv. Giuseppe Bongiorno – presente in sala in occasione della presentazione del progetto «Τρισκελής» – che, a buon diritto, poté essere orgoglioso di aver condotto a termine una vicenda così lunga e complessa.

Ulteriori importanti annotazioni sul volume riguardante l’Efebo sono state offerte dagli ospiti d’eccezione della serata, entrambi membri del comitato della collana «Τρισκελής»: la Prof.ssa Maria Caracausi (docente di Lingua e letteratura neogreca dell’Università di Palermo) e il Prof. Giuseppe Girgenti (docente di Storia della filosofia antica dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nonché segretario delle collane Bompiani «Testi a fronte» e «Il pensiero occidentale»). Quest’ultimo si è soffermato anche su alcuni saggi (in particolare quello sui tre viaggi di Platone a Siracusa per tentare la realizzazione della sua utopia politica, contributo a firma di Rosario M. Atria ed Erasmo Miceli) compresi nel secondo volume presentato, Storie e controstorie di Sicilia. La miscellanea – ha spiegato Giuseppe L. Bonanno – riunisce gli atti di due convegni svoltisi alcuni anni addietro a Castelvetrano, proponendo lavori di studiosi operanti in diversi ambiti del sapere (dall’archeologia alla storia, dalla letteratura alla filosofia, dalla teologia all’arte) «volti ad evidenziare aspetti poco conosciuti o frequentati della vicenda dell’Isola, come pure a proporre chiavi interpretative diverse di avvenimenti, la cui valutazione da parte dei commentatori, dei critici e degli storiografi è da considerarsi consolidata». Nel complesso – ha chiosato Erasmo Miceli, apprezzato Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. da Vinci” di Trapani e coordinatore dell’incontro – il libro offre una ricostruzione per momenti topici della plurimillenaria vicenda di un’«isola-continente», come ha scritto Francesco S. Calcara nella postfazione, «una terra del mito» che è al tempo stesso spazio geografico e categoria dell’anima, di straordinaria fascinazione e bellezza, troppo spesso condannata a generalizzazioni e stereotipi. L’incontro, molto partecipato dalla cittadinanza, si è concluso con la recitazione di una poesia sull’Efebo da parte dell’autrice Maria Mandina, della F.I.D.A.P.A. Sezione di Castelvetrano. Contestualmente la presidente sezionale, Antonella Giardina, ha gentilmente omaggiato i relatori Caracausi e Girgenti, il moderatore Miceli, i direttori della collana Atria, Bonanno e Calcara, il titolare delle edizioni Lithos Curseri e l’ex sindaco Bongiorno, di una riproduzione dell’Efebo, realizzata dall’azienda Lanzoni & Mandina, che dal 1965 opera nel campo della progettazione e lavorazione delle materie plastiche, con distribuzione sull’intero territorio nazionale. La nuova iniziativa editoriale, che certamente dà lustro alla città rinverdendone la riconosciuta importanza come centro propulsore di cultura nell’area belicina, ha ricevuto il plauso dell’avv. Patrick Cirrincione, Presidente del Consiglio comunale, che ha portato il saluto del sindaco, dott. Enzo Alfano, e dell’Assessore alla Cultura, dott.ssa Chiara Modica Donà dalle Rose, esprimendo parole d’encomio per il progetto e augurando futuri successi ai fondatori e all’editore.