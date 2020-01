Selinus ancora sotto sequestro dopo 8 mesi tra danni e disagi. Attesa per la decisione della Magistratura

del 2020-01-07

Da otto mesi circa continua ad essere chiuso il palcoscenico del Teatro Selinus a seguito di un parziale crollo della chiamata in gergo “americana”.Stravolto il cartellone degli spettacoli organizzato dall’Associazione palermitana Teatro Libero. Ingenti i danni per gli organizzatori.Dal 17 aprile scorso, a seguito di una manovra inopportuna di alcuni ragazzi di un Istituto scolastico di Castelvetrano, che dovevano fare le prove generali per la classica rivista ,cedette di schianto l’americana dopo che gli stessi alunni avevano manovrato la pulsantiera del “sali e scendi”. Per la paura due alunni si buttarono dal palco per fortuna senza conseguenze fisiche. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri fecero scattare il sequestro del palco scenico, su disposizione della Procura di Marsala.

Si pensava che in tempi brevi si potesse ritornare ad assistere agli spettacoli già ampiamente pubblicizzati, ma a tutt’oggi la grande tela del sipario del famoso pittore castelvetranese Gennaro Pardo resta chiusa. Beno Mazzone presidente dell’Associazione non ha potuto inaugurare la stagione teatrale nemmeno con le scuole.”

Sono saltati tre spettacoli, uno è stato spostato all’auditorium della Scuola elementare Ruggero Settimo, un altro è stato messo in scena nei locali del Liceo Scientifico di Castelvetrano con notevoli costi aggiuntivi per l’organizzazione curata dal direttore artistico Luca Mazzone”.

Lo stesso Beno Mazzone manifesta la sua amarezza: “Abbiamo sperato che il tutto si rivolvesse in un lasso di tempo ragionevole, ma così non è stato non avendo ancora il Pubblico ministero provveduto al dissequestro del palcoscenico. Ho messo a disposizione un autobus a nostra spese, per portare gli abbonati a Palermo presso la nostra struttura ad assistere allo spettacolo.Noi siamo costretti a trasformare i prossimi spettacoli in lezioni aperte al pubblico potendo solo utilizzare i posti in platea e quelli dei palchetti.

Anche le scuole hanno declinato l’invito e la raccolta di firme fatta per accelerare la ripresa delle attività non ha portato nessun effetto, anche se sono convinto che il sindaco Enzo Alfano abbia gli opportuni passi per la riapertura.”

Al cartellone degli spettacoli già pubblicizzato dalla stessa Associazione si sarebbero aggiunti altri lavori di Associazioni e compagnie locali come negli anni passati.

I danni causati da questa chiusura da giovani studenti pare voglia spingere l’Amministrazione a trovare altri spazi teatrali, visto la delicatezza del famoso teatro Selinus, fiore all’occhiello della cultura castelvetranese e non solo.Nei primi degli anni ottanta dopo una lunga chiusura e restauri vari il Teatro, sotto la sindacatura fin Francesco Lo Sciuto riaprì i battenti.