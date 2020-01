Raccolta differenziata da record post festività a CVetrano. "I cvetranesi sempre più disciplinati". Parla l'Ass. Barresi

del 2020-01-09

I castelvetranesi cominciano a dare risposte positive in termini di raccolta differenziata. A confermarlo sia l'Assessore Barresi che la stessa ditta Sager - Ecoburgus che hanno voluto sottolineare l'evoluzione positiva dei castelvetranesi nella gestione della differenziata.

"Alcuni giorni fa - dichiara l'Assessore Baressi - da parte della nuova ditta SAGER –ECOBURGUS, abbiamo avuto il piacere di ricevere una e- mail di complimenti nei confronti dell’utenza, e-mail che desidero condividere con i concittadini, riportando le precise parole utilizzate dall’ing. Babos, titolare della ditta.

L'ingegnere ci scrive che “nell'ambito del monitoraggio quotidiano dei servizi svolti per l'utenza di Castelvetrano, giorno 2 gennaio, giorno in cui era prevista la raccolta separata della frazione plastica, già durante il servizio si è riscontrata la necessità di rafforzarlo e di prolungarlo in considerazione di una forte esposizione di tale frazione di rifiuto da parte dell'utenza. Le operazioni di raccolta si sono prolungate fino al completo asporto di quanto esposto, quasi tutto trasportato e scaricato nell'impianto di competenza e per il resto trasferito.

La raccolta di oltre 15 ton di plastica in una giornata rappresenta per la nostra esperienza un vero primato, il cui merito va diviso fra il nostro personale che con scrupolo ha svolto il servizio fino in fondo, ma soprattutto con l'utenza di Castelvetrano che, in occasione delle Festività, ha deciso di tenere in casa ben separata la plastica fino al momento del passaggio del servizio.

All'utenza viene spesso attribuita la responsabilità di una scarsa cooperazione nella separazione dei rifiuti: appare quindi doveroso da parte del Gestore del servizio, nei casi virtuosi come questo, esprimere anche l'apprezzamento per la preziosa collaborazione ricevuta. La prima raccolta della plastica dell'anno 2020 a Castelvetrano è stata da record: un bell'auspicio per l'Anno Nuovo. Grazie”.