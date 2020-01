"Avvisi Tari 2014 con errori". Obiettivo Città si rivolge ai castelvetranesi

del 2020-01-10

Riscontrati errori negli avvisi Tari 2014. Lo rende noto Obiettivo Città con una note che recita:"in merito agli avvisi Tari 2014 di recente notificati comunichiamo che negli stessi avvisi sono contenuti diversi errori. il modello F24 di pagamento è errato in quanto l’importo contenuto è comprensivo delle sanzioni per il pagamento effettuato oltre i sessanta giorni. quindi deve essere rettificato dall’ufficio tributi prima di pagare. Inoltre vanno controllati i dati degli immobili riportati in quanto nella stragrande maggioranza dei casi riportati in maniera errata.

In ultimo verificare che la data di consegna della raccomandata alla società che ha notificato sia riportata nell’avviso e che sia antecedente al 31/12/2019. Per chi ha già pagato in maniera errata e quindi utilizzando il mod F24 con l’importo maggiorato deve chiedere il rimborso della somma eccedente.