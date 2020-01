Castelvetranese assolto dall'accusa di lesioni gravi. Ieri la decisione della Corte di Appello di Palermo

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-10

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Quarta Penale, ha assolto ieri, con l’ampia formula “perché il fatto non sussiste”, dal reato di lesioni gravi nei confronti di Francesco Di Carlo, Ingrasciotta Lorenzo, 58 anni, dipendente pubblico, difeso nel giudizio di appello dall’Avv. Celestino Cardinale.

L’Ingrasciotta, che davanti al Tribunale di Marsala, difeso da altro difensore, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, era stato accusato dal Di Carlo, assistito dall’Avv. Francesco Sammartano anche nel giudizio di appello, di avere colpito in data 19 luglio 2012, con pugni alla testa, schiaffi e calci, il Di Carlo, che, affermò di avere subito una lesione permanente con perdita quasi totale della vista, a seguito di un vero e proprio agguato appena sceso dall’auto all’interno di un garage in un immobile in Marinella di Selinunte e di essere stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano, e subito dopo a quelle del Policlinico di Palermo, ove il Di Carlo rimase ricoverato per sei giorni.

L’Avv. Cardinale, aderendo all’invito di esprimere il proprio parere in ordine alla vicenda, ha dichiarato di essere riuscito a dimostrare la non veridicità delle accuse del Di Carlo nonostante la contrastante attività del difensore della parte civile Avv. Sammartano e in particolare che la riduzione della vista lamentata dalla presunta vittima, oltre ad essere di gran lunga più lieve rispetto a quella riferita, si era in ogni caso verificata per motivi del tutto naturali, ai quali l’Ingrasciotta risultava totalmente estraneo. Sempre secondo l’Avv. Cardinale, la verifica di una lesione dei diritti e dell’immagine del proprio assistito deve essere necessariamente rimandata al deposito della motivazione della Corte.