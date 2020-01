(VIDEO) Questione Ospedale. Consiglio Comunale aperto a Castelvetrano. Presenti anche i Sindaci del Belìce

di: Redazione - del 2020-01-11

E’ in corso stamane il Consiglio Comunale aperto a Castelvetrano per discutere delle problematiche connesse al ridimensionamento dell’Ospedale di Castelvetrano. Presente l’Amministazione Comunale di Castelvetrano, i consiglieri di Opposizione, i Sindaci di Castelvetrano, Campobello, Gibellina, Partanna, Vita, Poggioreale, Montevago e Santa Ninfa.

Ad esser oggetto di discussione le possibili azioni da intraprendere a livello politico e nel dialogo con l’Asp. “L'atto aziendale prevede ad oggi 211 posti letto in più per la provincia di trapani ma 44 in meno per Castelvetrano”, lo ha detto l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Alla fine della seduta consiliare aperta è stato sottoscritto un documento a sostegno dell'intento di continuare l'azione a supporto in favore dell'Ospedale di Castelvetrano affinchè il declassamento possa essere evitato.

Ai nostri microfoni l’on. Sergio Tancredi, Franco Messina e il Presidente del Comitato Orgoglio Francesco Saverio Calcara.