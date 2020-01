Beneficiari reddito di cittadinanza lavoreranno per i Comuni. Scattata la seconda fase

(fonte: lagazzettadelsud.it) - del 2020-01-12

Scatta la seconda fase del reddito di cittadinanza. Adesso i beneficiari dovranno svolgere attività lavorative: inizialmente sono stati convocati nei centri per l'impiego per avere proposte di lavoro adesso dovranno svolgere attività di lavoro per i Comuni nei quali risiedono, i cossiddetti "Puc", Progetti di pubblica utilità. Lo prevede il decreto del ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 gennaio e che quindi è entrato ora in vigore.

I progetti di pubblica utilità sono dei lavori socialmente utili, possono essere di vario tipo e possono impegnare i beneficiari del reddito di cittadinanza in varie attività: cultura, sociale, ambiente, formazione, conservazione dei beni, tutela e cura delle aree verdi, ecc.

L'impegno minimo previsto è di otto ore a settimana e fino a un massimo di 16 ore e ci sarà flessibilità nella ripartizione delle ore: le ore si potranno svolgere in due giorni a settimana oppure in determinati periodi del mese, pur rispettando il monte ore minimo.