"No alla demolizione dell’ex convento degli Agostiniani". Appello di "Italia Nostra" al Comune di CVetrano e alla Soprintendenza di Trapani

del 2020-01-14

Il Comune di Castelvetrano revochi le Ordinanze nn.14/2019 E n.55/2019 di demolizione di fabbricato dell’ex convento degli Agostiniani, intitolato alla Madonna della Consolazione, edificato nel 1650. E’ l’accorato appello che la sezione di Castelvetrano di “Italia Nostra” ha rivolto alla Soprintendenza di Trapani e al Comune di Castelvetrano.

Con l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 9/07/2019 e la successiva Ordinanza n. 55 del 27/12/2019 il Comune di Castelvetrano ha, infatti, ordinato ai proprietari dello storico fabbricato all’angolo della via Felice Orsini con la via Rosolino Pilo, “la demolizione o in subordine la messa in sicurezza” del fabbricato in oggetto.

“Considerato che in entrambi i procedimenti – si legge nella nota -nessun cenno viene evidenziato nel merito del fatto che tale edificio ai sensi delle “Prescrizioni Esecutive del Centro Storico”, tav 5 del P.R.G., viene individuato tra gli immobili di “valore monumentale, architettonico ed ambientale”; che si tratta infatti dell’ex convento degli Agostiniani, intitolato alla Madonna della Consolazione, edificato nel 1650 (cfr. Cancila R., Calcara F.S., Giardina A., La città palmosa: una storia di Castelvetrano, ed. Officina di Studi Medievali, PA 2010) Italia Nostra invita l’Amministrazione Comunale a revocare le Ordinanze richiamate all’oggetto al fine di salvaguardare l’integrità del bene architettonico storico.