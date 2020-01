Gli Irriducibili della Folgore: "Vogliamo tornare a tifare al Paolo Marino. Ci sentiamo derisi e umiliati"

del 2020-01-14

Con una nota pubblicata sui social, gli "Irriducibili" della Folgore fanno sentire la loro voce e si rivolgono all'Amministrazione comunale per poter tornare a tifare i colori rossoneri nello stadio di casa, il "Paolo Marino".

Ricordiamo, infatti, che le ultime due gare interne della Folgore si sono disputate a Mazara del Vallo allo stadio "Nino Vaccara".

Di seguito la nota degli Irriducibili:

"Sfrattati dalla nostra città, sfrattati dal nostro stadio.

Ci era stato assicurato già ad inizio dicembre che, nel giro di qualche giorno e comunque entro la fine dell'anno, saremmo ritornati al nostro PAOLO MARINO: LA NOSTRA CASA.

Siamo giunti ormai a metà gennaio e TUTTO TACE.

- come mai le aspettative calcistico-sportive di un'intera comunità vengono continuamente disattese?

- come mai l'Amministrazione, rientrata a pieno diritto del Paolo Marino già a Novembre in tutta fretta e furia, non ha ancora espletato gli obblighi necessari alla fruizione dell'impianto?

Chi può rispondere a queste domande se non l'Amministrazione civica?

Chi in tutto ciò ci deve garantire che tutto sia correttamente eseguito se non l'assessore allo sport e conseguentemente anche il Sindaco?

NOI NON CI STIAMO!!!! Ci sentiamo non solo sfrattati ma anche derisi ed umiliati, per cui chiediamo UNITI a gran voce, al Sig Sindaco ed al suo assessore di ridarci LA NOSTRA CASA!!!

Chiediamo CHIAREZZA E RISPETTO soprattutto nei confronti dei nostri colori che rappresentano, nel caso qualcuno lo avesse dimenticato, da 75 ANNI il patrimonio storico/culturale della Città di Castelvetrano e di intere generazioni.

IRRIDUCIBILI"