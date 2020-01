"E se lasciassimo fallire la Sicilia?", la provocazione della deputata Angela Raffa

del 2020-01-14

La deputata messinese del Movimento 5 stelle Angela Raffa, sulla propria pagina facebook, ha voluto lanciare una provocazione: "E se lasciassimo fallire la Sicilia?"

Voi che ne pensate? Di seguito il suo post:

"E' se lasciassimo fallire la Sicilia?

Certo, è una provocazione, però facciamo due conti.

Il disavanzo complessivo della Regione è di 7,3 miliardi che i siciliani pagheranno in comode rate:

- 16 rate annuali da 57 milioni,

- 10 rate annuali da 42 milioni,

- 26 rate annuali da 164 milioni

- 10 rate da 49 milioni,

- 30 rate da 6 milioni,

- 10 rate da 102 milioni.

Facendo un facile conto solo nel 2020 noi siciliani dovremmo pagare 420 milioni di euro di rata, e così per gli anni a venire fino ad almeno il 2047 (se nel frattempo non fanno altri debiti).

Durante questi anni... investimenti per le imprese? Per la competitività? Per offrire servizi ai siciliani? Per chi sta male? Per sistemare strade e trasporti? Per tutto ciò che rende ricco un Paese, che dà sviluppo ai cittadini ed alle imprese e permette ai giovani di trovare un lavoro e fare carriera crescendo all’interno di aziende ed enti? A tutte queste domande la risposta sarà sempre la stessa: Non ci sono soldi.

Adesso mancano poco più di 70 giorni entro cui la Regione Siciliana dovrà presentare il piano di riforme strutturali, se vuole evitare il peggio. Riuscirà a farlo? Qualsiasi cosa succeda, ai giovani non resta che fare la valigia ed andare via. Qui non potranno trovare lavoro, servizi decenti e dignità. Tutte le risorse serviranno per pagare i debiti. Solo questo i politici siciliani lasciano ai giovani: debiti da pagare.

So bene che il fallimento sarebbe un disastro per lavoratori, pensionati ed enti locali; so bene che dobbiamo fare il possibile per evitarlo e che questa mia esternazione è una provocazione per sollevare il problema. Però il fallimento è forse l'unica strada che resta per fare pagare chi quei debiti li ha fatti, costringere lo Stato a rivedere i propri rapporti con l'Isola e fare finalmente i conti con gli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto Siciliano.

N.B. i conti della Sicilia possono essere facilmente verificati leggendo la Relazione della Commissione di studio sul disavanzo regionale 2017 nominata dall’Assessore all’Economia (giugno 2019), il Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 (Corte dei Conti 13/12/2019), l'Assestamento di Bilancio (28/12/2019)".