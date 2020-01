Giovane cvetranese dona 1.000 Euro in buoni acquisto al Cav e lancia appello: "Chi può aiuti le persone in difficoltà

di: Redazione - del 2020-01-12

Mille euro di buoni acquisto presso una nota catena di abbigliamento sita a Castelvetrano da destinare al CAV che aiuta da sempre le mamme in difficoltà.

Un gesto quello di Vito Ingrasciotta, giovane imprenditore castelvetranese, che segue un’altra donazione di regali in favore dei bambini appartenenti a famiglie di extracomunitari seguiti con affetto e dedizione dal CAV.

Con i buoni sconti potranno essere acquistati vestiti per bambini e in questo periodo di saldi il gesto acquista una doppia valenza. Parole di ringraziamento sono state espresse dal Presidente del Cav Anna Titone che ha espresso parole di elogio e ringraziamento verso Vito Ingrasciotta per il gesto nobile.

Lo stesso giovane parla di un gesto normale nell’auspicio che anche altri Castelvetranesi possano compiere gesti simili in favore del CAV e non solo. Un bel gesto quello di Vito che si spera non rimanga un gesto isolato.