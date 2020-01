La Folgore ritorna alla vittoria, battuto il Partinicoaudace. Decisivo Rallo

di: Redazione - del 2020-01-14

Una Folgore tutto cuore batte un ostico Partinico con una doppietta dell'ottimo Rallo e di Corso che ha aperto le marcature.Vantaggio rossonero con contropiede di Corso, poi poco dopo il pareggio ospite su rigore. La compagnia folgorina, nel secondo tempo, con un bel gol di testa di Rallo si ê riportata in vantaggio per poi allo scadere chiudere i conti sul 3-1 con un rigore trasformato dallo stesso Rallo.

Inizia bene l'avventura del mister Beppe Bonino. Buone le indicazioni fornite dal centrocampista, l'attacco ha fatto invece fatica nonostante i 3 gol con la non miglior gara del tandem Armato-Carovana.

La settimana per la squadra è passata tra più di un malumore e incomprensioni tra tifosi e Società non costituendo per fortuna un fattore di distrazione dall'obiettivo dei tre punti.

Un 3-1 finale che solleva il morale e che permette di mantenere il terzo posto ai folgorini.