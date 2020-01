CVetrano piange la scomparsa del Prof. Di Stefano. Una istituzione del Liceo Scientifico "Cipolla"

del 2020-01-12

Si è spento all'età di 64 anni Gaetano Di Stefano, insegnante di religione all'Istituto Scientifico "Cipolla". Molto conosciuto, apprezzato e stimato per la sua disponibilità, educazione e preparazione, il Professore Di Stefano, originario di Salemi, ma da molti anni residente a Castelvetrano, colpito da un infarto, lascia un vuoto per la famiglia, per tutti gli alunni e i colleghi che in queste ore stano esprimendo tutto il cordoglio per questa dolorosa perdita. Di seguito riportiamo alcuni commenti in ricordo:

Francesco Saverio Calcara:“ Affranto per la morte del caro collega Gaetano, anima del Liceo Scientifico, guida e sostegno di generazioni di studenti. Possa il Signore accogliere la tua anima di uomo giusto, aperto, semplice, disponibile, sempre sorridente, nonostante le avversità e le difficoltà che pure attraversavano la tua vita. Voglio ricordarti con i nostri comuni alunni. Riposa in pace.”

Amira: Stento ancora a crederci, oggi il Liceo Scientifico di Castelvetrano perde uno dei migliori professori, una persona con grande spirito, una persona intelligente con un grande cuore, non ci credo ancora alla notizia poco tempo fa mi aveva fatto gli auguri ed all’open day del Cipolla gli dissi ti presento mia sorella la tua futura studentessa! Sarai sempre nei nostri cuori, le persone buone e brave ci lasciano in fretta purtroppo.

Teresa: Non esistono parole per descrivere il dolore che mi hai lasciato...Un vuoto incolmabile, Ti ho tenuto la mano finché non arrivasse il 118...Ti ho messo il mio giubbotto per riscaldarti dal freddo che sentivi...Ti ho dato l'acqua per bagnarti le labbra,Ti ho incoraggiato fino alla fine... È tu come un guerriero hai lottato fino alla fine.Ma il destino è stato crudele, ha deciso di portarti via per sempre. Caro Cugino, Padrino, fai buon viaggio, se puoi salutami la mia dolce Mamma che sicuramente ti aspetta a braccia aperte. Ti voglio bene Padrino Guidami Da lassù con Gaetano Distefano ️

Rossella: Apprendo adesso la triste notizia è stento a crederci! Ciao Prof, la ricorderò sempre per la sua solarità, il suo buon animo e per il suo incoraggiamento ed esempio a sorridere sempre alla vita.

Giuseppina Giunta: "Un amico e un collega a cuore aperto. Quante esperienze, eventi, sofferenze condivise. Qualche mese fa sei stato tu a ringraziarmi per quella piccola cortesia che ti ho fatto, stasera, pur con la tristezza nel cuore, mi sento in dovere di ringraziarti io, pubblicamente, per il bene e la stima che mi hai sempre calorosamente dimostrato, lo stesso che per anni hai elargito ai tuoi studenti, ai colleghi di Religione Cattolica e del Liceo Scientifico di Castelvetrano.

Sentite condoglianze vanno alla Famiglia.