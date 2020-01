Recupero “Palazzo Pignatelli”, riqualificazione via Scalo di Bruca e non solo. Comune CVetrano approva piano opere triennale castelvetrano

del 2020-01-14

Ben 20 milioni di euro sono destinati alla costruzione del porto di Selinunte, che da mesi vive uno status di fermo, che si ripercuote su tutti i lavoratori del settore pesca. Il piano delle opere triennali per gli anni 2018, 2019, 2020, è stato approvato la scorsa settimana dal consiglio comunale di Castelvetrano.

I lavori per il porto sono considerati nell’anno 2020, ma già da quest’anno, si prevedono interventi nella borgata marinara, tra cui lavori la riqualificazione dell'ingresso del parco archeologico con realizzazione di area funzionale per la fruzione, la sistemazione straordinaria e la riqualificazione di via Scalo di Bruca per 100mila euro quest’anno e rimanenti 700 mila euro il prossimo anno.

Inoltre, saranno realizzate opere sull’impianto di depurazione, in merito al completamento della struttura, e in particolare tra l‘altro,si interverrà in modo urgente sulla frana a monte sul depuratore per un importo complessivo di 2.110.000 euro.

Tra le opere, molti interventi in seno ad Agenda urbana, di cui si occupa l’assessore ai lavori pubblici, prof. Oddo: riqualificazione energetica di Palazzo Pignatelli e di palazzo S. Leonardo.

Nel piano, sono ipotizzati interventi di rifunzionalizzazione del sistema fognario di piazza Amendola (piazza stazione) per più di 3 milioni di euro, di riqualificazione sociale culturale delle aree urbane degradate con un progetto per il quartiere Belvedere per circa 2 milioni di euro.

Tra le infrastrutture, si è pensato ad recupero del serbatoio idrico di via Giallonghi per circa 500 mila euro. Saranno destinati fondi per il risanamento conservativo di immobili di particolare interesse storico e culturale, come la casa di Gennaro Pardo e casa Vaiana.

Il piano triennale delle opere prevede inoltre la ristrutturazione e la manutezione straordinaria della scuola di via Ruggero Settimo per circa 1 milione e 200mila euro, la costruzione di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica, la sistemazione dell’area verde e il recupero di “Palazzo Pignatelli”.

Si è considerata inoltre, la realizzazione di un social Hub, in via Omero, ossia un polo educativo, in cui saranno realizzati asilo nido, centro anziani e alloggi sociali per più di 3 milioni di euro.