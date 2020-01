“L’ex convento degli Agostiniani non sarà demolito”. Dal Comune arrivano rassicurazioni dopo l’allarme lanciato da Italia Nostra

di: Elio Indelicato - del 2020-01-16

Sempre più a rischio edifici di pregio artistico a Castelvetrano che si trovano nel centro storico. Purtroppo come spesso accade, situazioni ereditarie rendono difficile anche la messa in pristino degli edifici, che spesso abbandonati costituiscono per la loro staticità un pericolo pubblico. Intanto tanti cittadini e storici in coro: Non si provveda alla demolizione dell’ex convento degli Agostiniani. Appello con tanto di nota di "Italia Nostra" al Comune di Castelvetrano e alla Soprintendenza di Trapani.

Si chiede che il Comune di Castelvetrano revochi le Ordinanze di demolizione del fabbricato dell’ex convento degli Agostiniani, intitolato alla Madonna della Consolazione, edificato nel 1650. E’ l’accorato appello che la sezione di Castelvetrano di “Italia Nostra” ha rivolto alla Soprintendenza di Trapani e al Comune di Castelvetrano. Con una prima ordinanza Sindacale e la successiva dello scorso dicembre, il Comune di Castelvetrano ha, infatti, ordinato ai proprietari dello storico fabbricato all’angolo della via Felice Orsini con la via Rosolino Pilo, “la demolizione o in subordine la messa in sicurezza” del fabbricato in oggetto, dove pare che siano collassati alcuni soffitti.

L’architetto Pietro Di Gregorio, responsabile locale di "Italia Nostra" aggiunge: ”Considerato che in entrambi i procedimenti – si legge nella nota -nessun cenno viene evidenziato nel merito del fatto che tale edificio ai sensi delle “Prescrizioni Esecutive del Centro Storico”, viene individuato tra gli immobili di “valore monumentale, architettonico ed ambientale”; che si tratta infatti dell’ex convento degli Agostiniani, intitolato alla Madonna della Consolazione, edificato nel 1650 (cfr. Cancila R., Calcara F.S., Giardina A., La città palmosa: una storia di Castelvetrano, ed. Officina di Studi Medievali, PA 2010), Italia Nostra invita l’Amministrazione Comunale a revocare le Ordinanze richiamate all’oggetto al fine di salvaguardare l’integrità del bene architettonico storico.”

Fin qui l’appello lanciato da Italia Nostra. L’ingegnere Danilo La Rocca, responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Ente rassicura: ”Non parliamo di demolizione. Le ordinanze sono un atto dovuto. Sappiamo perfettamente che si tratta di un edificio storico e abbiamo invitato e diffidato i proprietari a mettere in sicurezza l’edificio nella parte più ammalo rata di via Felice Orsini.

Aggiungo che è prossimo l’arrivo di un finanziamento di circa 700 .000 euro a favore della vicina Chiesa di Sant’Agostino, attualmente sede dell’auditoriun “Ninni Fiore”, che andrà a valorizzare tutto il comparto anche dell’ex convento.”

Anche il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, parla di revoca dell’ordinanza, fermo restando gli obblighi della messa in sicurezza dell’immobile, da parte dei proprietari.

Lo storico Giambattista Noto scriveva che si tratta di una bella fabbrica, ma scarsa di priori. Sarà infatti la mancanza di vocazioni a decretarne la chiusura nel 1700. Successivamente la Curia ha venduto l’ex convento a privati. Nel corso degli anni quest’ultimi hanno aggiunto dei corpi di fabbrica per realizzare diverse unità immobiliari. Al piano terra, fino a qualche decennio fa si ricorda l’attività di falegnameria nei locali di via Felice Orsine. Dopo il terremoto del 1968 l’immobile è stato abbandonato.

Nella foto il prospetto dell’ex convento.