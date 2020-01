CVetrano, donazione del Comitato dei genitori alla Ruggero Settimo con il ricavato della festa di Natale

del 2020-01-14

Il Comitato dei Genitori di Castelvetrano, nell’ottica di voler contribuire fattivamente al miglioramento dell’attuale dotazione di attrezzature didattiche e/o di supporto alle attività gestionali delle scuole del territorio, rende noto che ha deliberato di voler attribuire il ricavato delle somme raccolte in occasione della festa di natale (realizzata nel mese di Dicembre 2019 nei locali del Circolo della Gioventù), in quote uguali ai tre Istituti Comprensivi presenti sul territorio.

In particolare, con la somma spettante al 2 Circolo di Castelvetrano, integrata dai contributi personali della Dirigente dell’Istituto e del Sig. Simone Elia, è stato possibile acquistare una moderna Smart TV che è stata data in dotazione al Plesso Ruggero Settimo, per la scuola dell’infanzia.

"È stato bellissimo ed emozionante vedere i piccoli felici e festanti al momento di ricevere il dono" hanno dichiarato Lina Stabile e Caterina Di Maio che stamattina, a sorpresa, hanno consegnato il dono ai piccoli bambini. Ad oggi, sono ancora in corso le interlocuzioni con gli altri due Istituti comprensivi del territorio, dirette ad individuare le attrezzature da acquistare per ciascuno di essi, sulla base delle somme resesi disponibili. Vi terremo informati. Il Comitato Genitori