Parcheggi selvaggi in piazza Dante. Le strisce ignorate ed è polemica sul web. La replica dell'Ass. Cappadonna

del 2020-01-16

Nelle scorse settimane sono stati realizzati dei lavori in piazza Dante per l'introduzione di una nuova segnaletica orizzontale per i parcheggi. Spesso le auto, posteggiate anche in seconda fila, ingolfavano il traffico finendo per creare intralcio alla viabilità. Da qui la scelta dell'Amministrazione di creare degli stalli di parcheggio per normalizzare (finalmente) la viabilità.

Si pensava così di poter risolvere problema parcheggio selvaggio. Illusione durata poco. Come si vede in questa foto, continuano le cattive abitudini dei cittadini che, incuranti della nuova delimitazione, sembrano non preoccuparsi della segnalatica.

Ad una segnalazione di un cittadino l'Assessore Cappadonna ha replicato." I vigili in organico non possono essere al contempo ovunque.Direi che i cittadini dovrebbero anche cominciare a rispettare le regole. È così difficile comportarsi correttamente?" Come darle torto...