CVetrano, la Giunta ricorre all'anticipazione di cassa. Chiesti 13 Milioni di euro

del 2020-01-16

Il comune di Castelvetrano, dato atto checon deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, vista la determina dirigenziale della Direzione VIII di questo Ente n. 125 del 12.12.2019 con la quale, a seguito di procedure di gara andate deserte e nelle more della definizione di una nuova procedura, si procedeva ad una proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale, all’attuale Tesoriere, Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., agli stessi patti e condizioni previste nella precedente convenzione, per il periodo dall'1.01.2020 al 31.12.2020.

In considerazione del fatto che l'art. 195, comma 1, del D. Lgs 267/2000 dispone che, gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile, e quindi pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, chiede all’Istituto bancario Credito Valtellinese S.p.A., Tesoriere Comunale, per l’anno 2020, un'anticipazione di cassa nel limite massimo di € 13.433.445,58.

Si tratta di una semplice anticipazione, in attesa di trasferimenti finanziari da parte della Regione e di altre somme spettanti al comune.