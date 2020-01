Dopo 38 anni tornerà nella Chiesa di San Domenico una preziosa tela del Ferraro. Stava per essere venduta all'asta

del 2020-01-15

Recuperata la tela della Madonna del Rosario da parte del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo. "La tela, trafugata nel lontano 1982, ritornerà presto nella cappella del Rosario". L'arciprete Mons. Giuseppe Undari l'ha comunicato, nella SS. Messa vigilare, alla comunità Parrocchiale.

Ai tempi del furto, la tela, di altezza 3.80 metri e larghezza 2.75, è stata tagliata in tre pezzi. Di questi uno era rimasto a Castelvetrano, mentre sembra che i restanti due sono stati rinvenuti a Palermo quando mancava poco per essere venduti all’asta. Il ritorno a casa delle tele richiederà un successivo lavoro di restauro.

La grande pala viene menzionata per la prima volta dal Di Marzio (1855-56) , il quale ne riferisce anche la firma : HORATII FERRARIO. Anche il Polizzi (1879) la cita come opera di Orazio Ferraro informandoci inoltre sui molti santi a piè del quadro e sui quadretti dei misteri in giro.

La tela di Orazio Ferraro, dei primi anni del 600, raffigura la Madonna col Bambino, San Domenico e Santa Caterina. Era posta nella cappella del Rosario, la seconda entrando a sinistra. Attorno al soggetto principale sono dipinti 14 misteri del Rosario, mentre il 15esimo si trova in una edicola in alto sull’altare. Il quadro fu trafugato in due riprese nell’aprile del 1982. La tela fu tagliata e di essa rimase soltanto la parte superiore. Al suo posto venne collocato un dipinto che raffigura San Raimondo da Penafort.

Foto Enzo Napoli