CVetrano, donati dall'Aias due passeggini al reparto di pediatra dell'ospedale Vittorio Emanuele II

Ancora un bellissimo gesto di solidarietà e generosità da parte dei castelvetranesi in favore del reparto di pediatra dell'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano diretto dalla dottoressa Maria Rosaria La Bianca. L'Aias di Castelvetrano ha donato stamattina 2 passeggini in ottime condizioni per essere messi a disposizione dei piccoli pazienti del nosocomio.

Se è vero che gli ausili vengono forniti dall'Asp, a chi ne ha bisogno, pur vero è che spesso i tempi sono lunghi e allora, quale miglior esempio di convivenza civile se non quella di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno, gli ausili inutilizzati in dotazione dell'Aias, struttura di eccellenza del territorio belicino operante nel settore della disabilità.

Un grazie di cuore alla presidentessa dell'Aias di Castelvetrano dottoressa Puleo per il gesto di sensibilità.

