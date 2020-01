CVetrano, selezione di 8 giovani per la partecipazione percorso formativo “Laboratorio di narrazione, modellazione e stampa 3D al Museo”. Ecco come partecipare

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-15

L’Associazione Officina Tour Project, l’Associazione Me.R.I.D.I.E.S.- Meeting, Researches, and Initiatives for the Development of Identitary Environments and Societal system in collaborazione con il Comune di Castelvetrano-Selinunte e l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone” di Castelvetrano invitano tutti gli interessati a partecipare alla Presentazione del Progetto SIMPOSIO, che si terrà Sabato, 25 gennaio 2020, ore 11:00 presso la Sala multimediale del Museo Civico di Castelvetrano.

Durante l’incontro saranno illustrate le finalità del Progetto SIMPOSIO e saranno presentati i programmi, i calendari e i docenti formatori dei due. Per quanto riguarda il laboratorio: “Narrazione, modellazione e stampa 3D al Museo, promuove una call per la selezione di 8 giovani per la partecipazione al percorso formativo “Laboratorio di narrazione, modellazione e stampa 3D al Museo” di n.60 ore.

Il percorso formativo prevede un Laboratorio di 60 ore di lezioni teorico-pratiche e visite didattiche tenute da docenti ed esperti in comunicazione museale, modellazione e stampa 3D. Le lezioni si svolgeranno da febbraio a maggio 2020 presso i locali della Sala multimediale, della Biblioteca e del Museo Civico di Castelvetrano, siti in via Garibaldi, 50.

Il programma è volto ad approfondire la conoscenza della collezione del Museo Civico e a trasmettere abilità legate al rilievo, alla rappresentazione grafica e alla riproduzione 3D di alcune ceramiche selinuntine, anche al fine di renderle accessibili alle più ampie categorie di pubblico. Inoltre, i partecipanti acquisiranno competenze in tema di narrazione e comunicazione museale.

L’esito del percorso sarà l’allestimento di un’esposizione tattile e sensoriale in cui i risultati del “Laboratorio di narrazione, modellazione e stampa 3D” al Museo si integreranno con la degustazione di prodotti eno- gastronomici, al fine di raccontare e divulgare la pratica del banchetto e del Simposio greco. L’ATS rilascerà ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore formative un attestato di frequenza spendibile anche per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi scolastici e universitari.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È ammesso al Laboratorio un numero massimo di 8 giovani di età compresa tra i 15 e i 26 anni. I partecipanti saranno selezionati in base a criteri motivazionali e attitudinali pertanto dovranno inviare il proprio CV e la domanda di partecipazione secondo il modello allegato, all’indirizzo ass.officinatour@gmail.com entro il 25 gennaio 2020.

Nella selezione sarà data precedenza ai giovani residenti nel Comune di Castelvetrano. La partecipazione al Laboratorio è gratuita e tutti i partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa.

Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo ass.officinatour@gmail.com, telefonare al numero +393402547834 o consultare la pagina Facebook ufficiale “Progetto Simposio” https://www.facebook.com/progettosimposio/