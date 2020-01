CVetrano, convocato Consiglio Comunale per i giorni 21 e 23 gennaio. All'ordine del giorno ancora l'approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

di: Redazione - del 2020-01-15

Castelvetrano. E' stato convocato il Consiglio Comunale con la procedura di cui all’art. 7 del vigente Regolamento del Consiglio comunale per i giorni 21/01/2020 e 23/01/2020 alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto. La discussione avverrà in seduta pubblica.

ORDINE DEL GIORNO DEL 21 e 23 gennaio 2020

1. “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020”;

2. “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020”.

Come si può notare, si tratta degli ultimi due punti che dovevano essere discussi nella seduta di ieri. Nel corso del Consiglio Comunale è però venuto meno il numero legale dei consiglieri e il Presidente è stato costretto a rinviare la seduta.