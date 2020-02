Una bimba di due anni e una cena che stava per diventare una tragedia. Un castelvetranese le ha salvato la vita a Milano

di: Redazione - del 2020-02-01

Una bambina di 2 anni rischiava di soffocare per un boccone di carne andato di traverso ma si è salvata grazie al tempestivo quanto fondamentale intervento del castelvetranese Giovanni Russo.

E’ successo durante le feste di Natale a Milano, dove Giovanni risiede ormai da diversi anni.

Giovanni si trovava a cena insieme alla propria famiglia e ad alcuni amici in un ristorante, quando si accorge di una bimba ad un tavolo vicino che inizia a piangere e poi, cianotica, smette di urlare e sviene.

La mamma va nel panico, non sa cosa fare. Prima prende la bambina per piedi e poi si mette a pregare. Gli altri avventori osservano la scena ma nessuno interviene. A quel punto, senza pensarci, Giovanni si dirige verso la bimba, ormai incosciente, e le pratica la manovra per disostruire le vie respiratorie.

I primi tre colpi non portano a nulla… ma il quarto, ben assestato, fa espellere un pezzo di carne dalla bocca della bimba che inizia di nuovo a respirare. La gioia della madre è immensa, la sala applaude.

Un intervento fondamentale quello di Giovanni che ha salvato la vita ad una bambina praticando la manovra antisoffocamento che tutti dovremmo conoscere e saper effettuare.

Secondo i dati ufficiali della Società italiana di pediatria, ogni anno circa 50 bambini in Italia muoiono per soffocamento da corpo estraneo. Può accadere in qualunque momento - a casa, al parco, all’asilo, alla scuola materna - ed è quindi fondamentale che tutti conoscano le manovre antisoffocamento.

Lo sa bene Giovanni che per diversi anni è stato un Vigile del Fuoco. Ora è uno stimato biologo nutrizionista e lavora presso lo studio My Wellness Boutique di Sesto San Giovanni, oltre a svolgere con successo anche l’attività di Personal Trainer al centro fitness Virgin Bicocca di Milano.

Dopo essere entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco, Giovanni si laurea in scienze e tecniche delle attività motorie. A Milano, la sua città d’adozione, affianca al suo lavoro di pompiere quello di Personal Trainer.

Nel 2016 si iscrive alla facoltà di scienze della nutrizione umana e quando si fa strada l’idea che tutto il suo percorso può diventare una professione seria decide di lasciare il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e dopo essersi laureato e ad aver superato l’esame di stato, diventa biologo nutrizionista.

Giovanni, raccontaci quei momenti che potevano trasformarsi in tragedia senza il tuo tempestivo intervento. Cosa hai provato? Il fatto di essere stato per tanti anni un Vigile del Fuoco ti ha aiutato?

"Il fatto di aver lavorato per tanti anni come Vigile del Fuoco probabilmente mi ha aiutato, ma prima che un ex pompiere o un biologo nutrizionista sono soprattutto un padre.

Appena ho visto la bambina in difficoltà non ci ho pensato un secondo. Mi sono fatto porgere la bambina ormai incosciente e le ho praticato la manovra per disostruire le vie respiratorie. I primi tre colpi non hanno portato a nulla ma il quarto ha fatto espellere un pezzo di carne dalla bocca della bimba che ha iniziato di nuovo a respirare.

In quegli attimi sono riuscito a rimanere calmo e lucido. Per chi è credente, ho avuto la sensazione che quella sicurezza che ho mostrato, quella calma fosse stata infusa, come se una mano mi avesse guidato.

Poteva anche andare male? Si. È stato un rischio? Certo. Ma il rischio maggiore, per quella bambina sarebbe stato non fare nulla.

È un po’ come quando si definisce una brava persona chi non fa del male; è diverso “non fare del male” dal “fare del bene”. C’è molta differenza.

Quando tutto finisce bene è facile sminuire, quando finisce male è facile criticare, quando si deve agire, è più facile stare a guardare.

Per fortuna, o grazie a Dio, decidete voi, non ho scelto la strada più facile e quella bambina, dopo dieci minuti, correva di nuovo felice tra i tavoli".