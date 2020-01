Il lettore scrive: “Scomparso uno dei bidoni al cimitero. Lumini e fiori a terra. Si intervenga”

di: Redazione - del 2020-01-17

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Carmelo Giannilivigni, in merito alla "scomparsa" di uno dei bidoni del cimitero di Castelvetrano. In particolare, in assenza dello stesso, molti cittadini in visita ai propri cari defunti, lasciano i rifiuti sul posto ove il bidone è stato rimosso.

Il lettore scrive: "Ho chiamato, ma ancora non mettono il bidone e le persone mettono i fiori a terra dove c'era il bidone." che mancherebbe dal 1° gennaio.

Si spera che il bidone venga ripristinato tempestivamente, al fine di ristabilire il decoro.