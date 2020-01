Sosta selvaggia, auto abusive nel Sistema delle Piazze e non solo. Lo Street control tornerà in azione

di: Elio Indelicato - del 2020-01-20

Non sono bastati gli stalli in piazza Dante a Castelvetrano per dare un ordine al traffico e soprattutto per consentire agli clienti degli esercizi commerciali di potere parcheggiare negli spazio rispettando l’orario di sosta e la segnaletica che i Vigili urbani hanno collocato. Continua, infatti, la sosta selvaggia degli automobilisti, anche se i miglioramenti si notano.

Il comandante dei Vigili urbani Marcello Caradonna precisa: “Oggi la segnaletica è già completata. I nostri Vigili fanno servizio fino alle venti e mai come in questo periodo la loro presenza si è notata e lo sanno anche i commercianti della zona. In ogni caso – continua il Comandante - ‘a mali estremi estremi rimedi’. Rimetteremo in funzione lo street control e saranno contravvenzionati i trasgressori che posteggiano selvaggiamente e fuori dagli stalli di sosta.”

Certo c’è qualche commerciante che si è lamentato affermando un calo di vendite mentre altri hanno visto di buon occhio la presenza di stalli davanti i loro esercizi commerciali. Il caos ha la sua punta maggiore all’entrata e all’uscita delle scolaresche dell’attigua Scuola elementare, dove si concentra un notevole passaggio di auto.

Arriva anche la precisazione dell’'assessore Manuela Cappadonna: “I vigili in organico non possono essere al contempo ovunque. Direi che i cittadini dovrebbero anche cominciare a rispettare le regole. Come è noto a tutti abbiamo a Castelvetrano un corpo di polizia municipale sottodimensionato. Solamente 17 a tempo indeterminato e 19 contrattisti part- time. A breve due andranno in pensione. I vigili non garantiscono solo la viabilità.” Poi conclude l’assessore con un interrogativo: “è tanto difficile comportarsi correttamente?”

Fin qui le dichiarazioni del Comandante e dell’assessore alla Polizia municipale che stanno comunque attenzionando altri punti critici della circolazione stradale a Castelvetrano. Un primo intervento dovrebbe avvenire a breve nel piazzale Falcetta di fronte al campo di tennis, che è diventato un punto di grande ingorgo e parcheggio selvaggio per la presenza a poche decine di metri dell’Ospedale. Per evitare soste selvagge sarà a breve istallata apposita segnaletica, anche per evitare che le auto vengano posteggiate su un pericoloso costone di roccia che si affaccia sulla tratta ferroviaria chiusa comunque da decenni.

Un altro intervento è allo studio per evitare l’ingresso spesso abusivo sull’isola pedonale del Sistema delle piazze e nelle vie attigue la via Militello e la Via Ugo Bassi, dove possono accedere solo i residenti forniti di apposito pass. Lì si pensa ad un sistema di video sorveglianza per scoraggiare chi impunemente continua a posteggiare soprattutto nella piazza Umberto 1° o a danneggiare le fioriere che una ditta ha collocato a sue spese con atto di “adozione” sottoscritto con il Comune.