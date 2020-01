Spettacoli ed eventi per la “Notte nazionale del Liceo Classico”. Successo di pubblico

di: Mariano Pace - del 2020-01-19

Successo strepitoso per la manifestazione: ”Notte Nazionale del Liceo Classico”, organizzata dal Liceo Classico G. Pantaleo di Castelvetrano, manifestazione giunta quest’anno alla sua VI edizione. “Applausi a scena aperta” per tutti gli alunni impegnati, in quasi sei ore, nei diversi momenti artistici, teatrali, musicali, poetici. Dalle mostre fotografiche e di arti visive alle conferenze-dibattiti, agli incontri con gli autori, alla presentazione di libri, alle letture di poesie. E poi nelle rappresentazioni teatrali, concerti, performance, letture animate. Molto apprezzate dalle famiglie degli alunni e dagli ospiti le degustazioni ispirate al mondo antico. L’evento è scattato in perfetto orario (ore 18,00 ) in tutti gli oltre 430 licei classici aderenti all’iniziativa e sparsi nel territorio nazionale.

Ma degni di menzione sono stati anche tutti gli altri studenti impegnati “fuori scena”. Gongolante di felicità la dirigente scolastica Tania Barresi. “La scuola deve essere anche questa-ha sottolineato la dirigente-vale a dire palestra di collaborazione, condivisione e apprendimento di valori soprattutto civici da sperimentare sul campo”. Piena soddisfazione anche da parte della professoressa Valentina Santangelo. “Ancora una volta la nostra scuola, il Liceo Classico-rimarca la docente-ha mostrato di avere le carte in regola per contribuire a rimodellare il presente e dare forma al “progetto futuro”, giorno per giorno”. Un’edizione quella di quest’anno che in un certo senso ha voluto anche rappresentare un omaggio alla bibliotecaria del liceo classico di Castelvetrano Leonarda Paladino.

Per molti lei è stata autentica “anima” delle precedenti edizioni della Notte del Liceo. Ques’anno è stata assente da scuola per motivi di famiglia ma presente alla serata. “E’ stata una bellissima festa-dice la storica bbibliotecaria Paladino-gli alunni hanno presentato lavori originali, molto belli e ben strutturati. Tutti compresi naturalmente i docenti si sono spesi con grande professionalità e passione”. Per tutti l’appuntamento è alla prossima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

