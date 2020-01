Elegia intitolata "Viaggio in Sicilia" nel ricordo della tappa a CVetrano di J. W. Göthe

del 2020-01-17

Riceviamo e pubblichiamo con piacere un’ Elegia intitolata "Viaggio in Sicilia", con cui l’autore, Antonello Di Carlo, ha messo in prosa, rivisitando ma senza stravolgere, la parte più bella ed interessante del celebre " Viaggio in Italia" di J. W. Göthe, inclusa la sua tappa a Castelvetrano.

Antonello Di Carlo è nato a Palermo e ha vissuto in Sicilia fino all'età di 20 anni. Attualmente vive e lavora a Reggio Emilia e nel tempo libero si diletta a scrivere in prosa e in versi.

“Questo lavoro rappresenta un mio modesto tributo poetico con cui vorrei rendere omaggio alla nostra stupenda terra”.

Viaggio in Sicilia

Tappa a Castelvetrano

Oggi narrar vorrei con piacevole contezza

la mia visita ad un luogo colmo di straordinaria bellezza,

perché bagnato da ellenica eleganza

e per me è piacevole respirarne la fragranza.

La annoterò nei miei appunti come la quinta tappa,

tale visita che, mesi or sono, organizzai sulla mia mappa.

Felice per l'arrivo, ma stanco del viaggio,

necessito del ricercare subito un alloggio.

Sono giunto nella cittadella di Castelvetrano,

dove cordiali le autorità mi prendono per mano

e con mio orgoglio e soddisfazione mi regalano la loro ammirazione,

elargita con precisione e incomparabile esattezza,

mi consigliano e narrano

la storia e le notizie che più mi abbisognano.

Nel descrivere questo sito antico e incantato,

strabordante di arte e dalla cultura toccato,

non posso non parlar della sua geografia,

la fauna e la flora sono una vera alchimia.

Dai fiumi Belice, Delia e Modione

è accarezzato questo territorio,

così il mio peregrinar si fonde con essi in un perfetto binomio.

L' interesse per questi luoghi mi testimonia a ragione,

che essi, nel V secolo, raggiunsero il massimo splendore.

Il Siculo Diodoro ne racconta l'albore,

che dall'età del bronzo arrivò fino ad Annibale il conquistatore.

I greci di Ermocrate ti popolarono,

i cartaginesi di Pirro ti riconquistarono,

durò poco la punica oppressione

perché presto giunse la romana liberazione.

Sono figlio del romanticismo

e il mio interesse storico-letterario non va oltre il greco sillogismo,

per tal ragione la mia attenzione è rapita

dagli ulivi, i templi, le Cave di Cusa,

dall'Acropoli, Selinunte e questa valle soffusa,

che in me rievocano bucoliche emozioni

e mi spingono a ricercare ancor più georgiche espressioni.

La mia permanenza qui sta per terminare

e mai potrò dimenticare,

la gioia e l'interesse che ho trovato,

nel parlare di questi luoghi,

la cui vista lascia il visitatore sempre senza fiato.

Antonello Di Carlo