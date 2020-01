Gibellina diventerà set della serie tv SKY "Anna", diretta da Niccolò Ammaniti

di: Redazione - del 2020-01-17

Gibellina sarà set speciale di una serie tv, intitolata "Anna", diretta dallo scrittore e regista Niccolò Ammaniti per Sky. Tratta dal romanzo omonimo dello stesso Ammaniti, la serie è ambientata in una sicilia post apocalittica, selvaggia e abitata da adolescenti. Anna è una ragazza testarda, che decide di intraprendere la ricerca del fratello rapito, con le istruzioni riportate dalla madre in un quaderno, tra natura e città abbandonate. Le riprese sono state autorizzate da una delibera di giunta del 13.01.2020, e dureranno dal 22 gennaio al 20 febbraio.

Il campo base artistico e logistico sarà allocato nello spiazzo in via Waiblingen. Saranno interdette alla sosta e al percorso pedonale, durante le giornate indicate, diverse strade della cittadina, fiore all'occhiello artistico del Belìce.

Le riprese infatti riguarderanno tra l'altro la via Ruggero Settimo, il sottopassaggio del Viale Waiblingen, il tratto compreso tra la viale Federico de Roberto e l’’incrocio con la via Calatafimi e la via Finocchiaro Aprile, il Viale Don Luigi Sturzo (campo base Tecnici) e il Viale Dell’indipendenza Siciliana. Infine, la scenografia sporcherà parti dei tratti impegnati nelle riprese, per ricreare il set cinematografico di desolazione descritto nel romanzo, ma a conclusione dei lavori, il decoro urbano sarà ripristinato.