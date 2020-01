Scontro tra due auto sulla Ss 81. Tre persone trasportate in Ospedale

del 2020-01-16

Incidente questa sera intorno alle 19 sulla Ss 81 in direzione Triscina. Una Fiat scudo blu condotta da un 72enne che giungeva da Triscina e alla curva ha invaso la carreggiata opposta dalla quale giungeva un furgoncino bianco. Tre i feriti non gravi trasportati in Ospedale a seguito del sinistro. Coinvolta nell’incidente anche una terza auto. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia e il 118.

La Ditta Napoli ha effettuato la bonifica del manto stradale dopo l’incidente.