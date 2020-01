Domenica Open Day all'Istituto Alberghiero. Previsti eventi e visite presso i laboratori di cucina e sala

del 2020-01-17

Domenica 19 gennaio, dalle 16,30 alle 19,30, l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone” apre le porte alle famiglie e agli studenti delle classe terze della scuola secondario di primo grado.

Genitori e studenti potranno visitare l’Istituto, i laboratori di cucina e sala, rinnovati con gli ultimi finanziamenti europei, il laboratorio di chimica, i nuovissimi laboratori di informatica e di accoglienza.

Sarà un vero e proprio tour attraverso il quale si potrà conoscere la ricca e completa offerta formativa curricolare ed extracurricolare della scuola. Saranno allestite “isole didattiche” con esercitazioni live degli studenti dei tre indirizzi della scuola, coordinati dal personale docente e tecnico. Il personale di segreteria, inoltre, sarà a disposizione dei genitori per il supporto alle iscrizioni on line per l’anno scolastico 2020/21.

Per essere sempre informati sugli eventi dell’Istituito Alberghiero Titone è possibile visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/Ipseoa-Virgilio-Titone-Alberghiero-Castelvetrano-109310510599537/