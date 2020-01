Incidente mortale in direzione Triscina. Si è spento uno dei feriti coinvolti nel tragico impatto

di: Redazione - del 2020-01-17

Intorno alle 19 di ieri, sulla S.P. 81 in direzione Triscina, una Fiat scudo blu, condotta da un 78enne che giungeva da Triscina, ha invaso, per motivi in corso di accertamento, la carreggiata opposta dalla quale arrivava un furgoncino bianco.

Nonostante l’immediato trasporto in Ospedale, non c’è stato nulla da fare per Cosimo Favoroso 78 anni, che si è spento nella scorsa notte. Troppo gravi le ferite riportate a causa dello scontro frontale; poco hanno potuto fare i medici che hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita dovendo constatare il decesso presso il nosocomio castelvetranese.

Persona stimata e molto conosciuta, il sig. Favoroso era un commerciante e proprietario terriero, ora in pensione. La salma è stata trasportata in cameria mortuaria in attesa della decisione del Magistrato. Disposto in via provvisoria il sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria.

L'altro automobilista coinvolto nell'incidente, che si trovava alla guida del furgoncino bianco, è stato trasportato in via precauzionale al Civico di Palermo, con una prognosi di 30 giorni a seguito delle ferite riportate nel sinistro.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una donna che era alla guida di una Lancia Ypsilon, che per fortuna non ha subito gravi conseguenze.