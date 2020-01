Disagi e lamentele. Trenitalia replica sulla vicenda di CVetrano. "Ecco la nostra versione dei fatti"

di: Redazione - del 2020-01-21

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della denuncia dell'associazione CODICI (leggi qui ) in merito a una cliente Trenitalia la quale lamentava oltre che un ritardo la mancata comunicazione di informazioni. Ne riportiamo di seguito una parte: "A causa del ritardo del treno Trapani – Castelvetrano partito alle ore 17:39 e non arrivato a destinazione dopo diverse ore, il papà di una passeggera si recava verso le 21.30 presso la stazione ferroviaria di Castelvetrano per chiedere notizie. Rinvenuta sul posto un’impiegata, qualificatasi dirigente, la stessa si limitava a dire che il treno stava per arrivare ma della causa del ritardo, malgrado l’espressa richiesta, nemmeno una parola.

Sul punto abbiamo interpellato l'Ufficio Stampa di Trenitalia che ha fornito la propria versione:

"Venerdì scorso, nel pomeriggio, sulla linea ferroviaria Piraineto-Trapani si sono verificati alcuni inconvenienti tecnici fra Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, che hanno causato una serie di ritardi ai treni per garantire il presenziamento dei passaggi a livello (nove fra Marsala e Petrosino) da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

A questi inconvenienti dell’infrastruttura ferroviaria, si è aggiunto il guasto al treno regionale 26644, che ne ha causato la cancellazione. Le conseguenze per la circolazione sono state: 2 treni regionali soppressi e quattro con ritardi fra 26’ e 156’.

In tutte le stazioni interessate, inoltre, sono stati diramati annunci, sia in italiano che in inglese, relativi ai problemi agli impianti di circolazione e al guasto del treno 26644. Il personale di stazione, infine, ha regolarmente fornito informazioni sui ritardi.

Nel caso specifico lamentato nella stazione di Castelvetrano, il Capostazione non ha potuto dare informazioni, in quanto il genitore del viaggiatore non conosceva né il numero del treno, né l’orario di partenza da Trapani. ".