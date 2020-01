CVetrano, modifica in via momentanea orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-20

In considerazione delle numerose file createsi nei giorni scorsi il Comune di Castelvetrano rimodula gli orari. Di seguito determina del Sindaco di Castelvetrano:

Richiamati:

Vista la delibera G.M. n. 436 dell’11/12/2012 con cui è stato approvato il regolamento per la gestione dell’orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, dei permessi, dei ritardi e delle assenze;

Visto:

- il provvedimento n. 54 del 31/12/2019 con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs.n. 267/2000, ha rimodulato l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi, su espressa richiesta del Responsabile per esigenze di servizio; Preso atto della mail del 16 gennaio 2020 con la quale il Responsabile della Direzione IX ha chiesto una ulteriore modifica momentanea degli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi fino alla fine del mese di febbraio corrente anno, in considerazione della massiccia presenza di cittadini che, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, si recano per chiedere chiarimenti all'Ufficio Tributi;

Ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta su menzionata al fine di rendere più agevole l'accesso ai cittadini e meno stressante il lavoro degli stessi dipendenti che si occupano degli adempimenti nei confronti dei contribuenti;

Visto: - lo Statuto Comunale - il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; Attesa la propria competenza;

Dispone per le motivazioni espresse in premessa di stabilire

1. Modificare parzialmente e solo in via momentanea, fino alla data del 29/02/2020 il provvedimento sindacale n. 24 del 31/12/2019 limitatamente all'orario di accesso all'Ufficio Tributi, così come richiesto dal Responsabile della X Direzione;

2. Stabilire che l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi vengono, su proposta del Responsabile della Direzione IX così modificati:

- LUNEDI dalle ore 9:00 alle ore 12,30

- MERCOLEDI' dalle ore 9:00 alle ore 12,30 e dalle ore 15:00 alle ore 17,30

- GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,30

- VENERDI' dalle ore 9:00 alle ore 12,30 per i professionisti e/o responsabili di enti e patronati:

3.Che a far data dal 01/03/2020 venga ristabilito l'orario di accesso al pubblico statuito con la determinazione del Sindaco n. 54 del 31/12/2019;

4. Notificare la presente determinazione a tutti i Responsabili di Direzione;

5. Pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on-line, sulla home page del sito internet dell’Ente e agli organi di stampa al fine di darne la massima divulgazione alla popolazione.