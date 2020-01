Via libera al bando per la continuità territoriale dell'aeroporto di Trapani. Musumeci: "Pronti a investire altre risorse per ridurre i disagi dei siciliani"

del 2020-01-21

"Esprimiamo compiacimento per l'epilogo di una vicenda che per mesi, insieme all'assessore alle Infrastrutture Falcone, abbiamo seguito con particolare impegno". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando il via libera al bando per la continuità territoriale dell'aeroporto di Trapani, da parte del governo nazionale. E al quale dovrebbe seguire quello per Comiso.

"La Regione Siciliana - prosegue il governatore - ha destinato ben 16 milioni di euro, oltre alle risorse dello Stato, per arrivare a questo risultato che è il completamento di un percorso complesso e impegnativo, che ci ha visto in prima linea a Roma e Bruxelles. Ma è solo il primo passo. La vertenza sul caro-voli, per gli altri aeroporti dell'Isola, infatti, prosegue. Abbiamo già chiesto al governo nazionale di attivare le procedure, previste dalla legge 388/2000, affinchè anche gli aeroporti di Palermo e Catania possano godere degli stessi benefici per i collegamenti con Roma e Milano. In tal senso, siamo pronti a investire altre risorse per ridurre i disagi dei siciliani".