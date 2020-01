CVetrano "riparte" dalla cultura e dall'editoria grazie al progetto «Τρισκελής. Importanti collaborazioni e non solo

di: Erasmo Miceli - del 2020-01-21

Mentre la piccola e media editoria è in sofferenza, mentre forse è in crisi tutto il sistema Italia e la Sicilia attraversa una stagione di forte contrazione economica e di crescente abbandono da parte di intere famiglie, a Castelvetrano, con una scommessa non priva di audacia, viene lanciata un’iniziativa editoriale dal respiro internazionale. Merito della casa editrice Lithos e del suo titolare Giacomo Curseri. Merito dei proff. Rosario Marco Atria, Giuseppe L. Bonanno e Francesco Saverio Calcara, fondatori per Lithos di «Τρισκελής. Collana mediterranea di storia, letteratura e varia umanistica», i cui primi titoli sono già disponibili in libreria e acquistabili anche online.

La collana si avvale di un autorevole comitato scientifico, composto da docenti di chiara fama che svolgono attività di ricerca e insegnamento nei diversi settori del campo umanistico presso prestigiosi atenei italiani e stranieri: Cinzia Susanna Bearzot (Università Cattolica del Sacro Cuore), Maria Rosa Caracausi (Università degli Studi di Palermo), Maria Clara Conti (Università degli Studi di Torino), Nicola De Domenico (Università degli Studi di Palermo), Flora Di Legami (Università degli Studi di Palermo), Martine Fourmont (CNRS Paris, France), Nicola Gardini (Oxford University, UK), Aldo Gerbino (Università degli Studi di Palermo), Giuseppe Girgenti (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), Antonino Giuffrida (Università degli Studi di Palermo), Abdelkarim Hannachi (Università degli Studi di Enna “Kore” – Middlebury College, USA), Antonio Iurilli (Università degli Studi di Palermo), Georgia Tzina Kalogirou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece), Andrea Le Moli (Università degli Studi di Palermo).

Di concerto con l’editore, i direttori Atria, Bonanno e Calcara hanno optato per un’articolazione della collana in tre sezioni: “Studi”, “Testi”, “Didattica”. La prima accoglierà monografie e lavori collettanei originali su uno o più autori, opere, momenti e questioni inerenti ai diversi campi di ricerca e d’indagine delle scienze umanistiche. La seconda ospiterà riedizioni di opere del passato, prime edizioni e traduzioni di testi giudicati di rilievo. La terza comprenderà materiali ad uso didattico destinati agli studenti delle scuole e delle università, ma anche contributi rivolti ai docenti e agli educatori in genere, pensati come momenti di approfondimento tematico e metodologico in funzione della formazione e dell’aggiornamento professionali.

Sin dalla proposta del titolo e dalla scelta del simbolo, la collana – come scrive Atria nella presentazione (Di odissee e altre storie mediterranee), acclusa al primo volume – «disvela l’interesse precipuo per un’area strategica che, nel corso della storia dell’umanità, si è caratterizzata come luogo privilegiato d’incontro fra Nord e Sud, Est ed Ovest. E tradisce un’attenzione preminente per quell’Isola che ne costituisce il cuore pulsante, la Sicilia, terra di mezzo nel mare di mezzo, verso cui nel corso della storia hanno steso lo sguardo, da tre continenti, uomini e donne appartenenti alle più diverse etnie».

Il riferimento è al Mediterraneo come fattore di unificazione di esperienze lontane nel tempo e nello spazio. Di quest’area importantissima nella storia mondiale, la Sicilia è da sempre centro nevralgico. Il progetto «Τρισκελής» – prosegue lo studioso – ambisce ad «indagare, con sguardo ampio, in un’ottica interculturale e pluridisciplinare, il composito mondo mediterraneo. E ad approfondire e valorizzare l’eccezionale contributo culturale dato dalla Sicilia, crogiuolo di correnti letterarie, artistiche, filosofiche, storiche; laboratorio di novità e intercultura.

L’Isola, che sin dagli albori è stata luogo di dominazioni e mosaico di civiltà (dai popoli indigeni ai greci, dai romani ai bizantini, dagli arabi agli ebrei, dai tedeschi ai francesi, dagli spagnoli agli austriaci), si trova sollecitata, nel complesso scenario geopolitico attuale, ad una duplice sfida: da un lato di integrazione e inclusione, a seguito delle forti ondate migratorie da cui, da più fronti, è stata interessata; dall’altro di preservazione, tutela e trasmissione del proprio ultramillenario patrimonio. Urgenze e fenomeni della storia dell’oggi che potranno essere esaminati, all’interno della collana, costituendo oggetto di future pubblicazioni».

La collana si inaugura intanto con il volume Odissea di un reperto singolare. L’Efebo di Selinunte, scritto a quattro mani da Francesco S. Calcara e Giuseppe L. Bonanno, con curatela e presentazione dello stesso Atria e con contributi fotografici di Rosario Carta, Cristoforo Cavallari, Vincenzo Napoli, Antonino Salinas (le immagini dell’Efebo prima e dopo il restauro di fine anni Venti sono pubblicate dietro concessione della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa). La monografia, compresa nella sezione “Studi”, è dedicata alla memoria di un grande archeologo e studioso dell’area mediterranea e della Sicilia, il prof. Sebastiano Tusa, a lungo Soprintendente del Mare, tragicamente scomparso il 10 marzo 2019.

La storia dell’Efebo selinuntino, ricostruita con dovizia di particolari e accurato lavoro di ricerca d’archivio dagli autori, può considerarsi a tutti gli effetti un’odissea. Singolare esempio di statua bronzea risalente alla fase della colonizzazione greca della Sicilia, il reperto – attualmente custodito presso il Museo Civico Selinuntino di Castelvetrano – fu scoperto da un trovatello, Benedetto Prussiano, in località Ponte Galera; subì un primo restauro, sotto la direzione di Paolo Orsi, presso il Museo di Siracusa nel 1928 e venne poi esposto presso il Museo Nazionale di Palermo. Nel 1933, per ordine dell’allora ministro Ercoli, rientrò a Castelvetrano, trovando alloggio nel gabinetto del podestà, esposto su un piedistallo di marmo, per rimanervi fino alla rocambolesca vicenda del furto.

Nella notte del 30 ottobre 1962, fu infatti trafugato e recuperato solo nel 1968, in terra umbra, a Foligno. Intervenne personalmente Rodolfo Siviero, agente segreto, storico dell'arte e, dal 1946, per nomina di De Gasperi, “Ministro plenipotenziario”, noto come lo “007 dell'arte” per la sua attività di ricerca e recupero, svolta per conto del Governo, delle opere d’arte che venivano rubate ed esportate dall’Italia. Sottoposto a un secondo restauro a Roma, l’Efebo fu esposto per anni al Museo “A. Salinas” di Palermo, quindi definitivamente restituito al Comune di Castelvetrano, nella persona del sindaco, avv. Giuseppe Bongiorno che, a buon diritto, poté essere orgoglioso di aver condotto a termine una vicenda così lunga e complessa. Il reperto fece ritorno nella città palmosa il 20 marzo 1997.

Il secondo volume della neonata collana «Τρισκελής», anch’esso compreso nella sezione “Studi” e dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, riunisce, sotto il titolo di Storie e controstorie di Sicilia, gli atti di due convegni svoltisi a Castelvetrano alcuni anni addietro, proponendo contributi di studiosi operanti in diversi ambiti del sapere (dall’archeologia alla storia, dalla letteratura alla filosofia, dalla teologia all’arte), volti ad evidenziare aspetti poco conosciuti o frequentati della vicenda dell’Isola, come pure a proporre chiavi interpretative diverse di avvenimenti, la cui valutazione da parte dei commentatori, dei critici e degli storiografi è da considerarsi consolidata. Il 7 dicembre 2013, nell’Auditorium comunale dell’ex Chiesa degli Agostiniani, si era discusso di Aspetti della Sicilia medievale; il 20 giugno 2015, nella sala multimediale della Biblioteca Comunale “L. Centonze”, di Controstorie e antistorie di Sicilia.

Alle relazioni presentate in occasione dei due convegni, i cui testi sono proposti con aggiornamento all’anno di edizione, si affiancano ulteriori riflessioni raccolte dai curatori Atria e Bonanno su temi e snodi della storia di Sicilia dall’antichità greca ai giorni nostri: dai viaggi compiuti da Platone in Sicilia tra il 388 e il 360 a.C. per tentare a Siracusa la realizzazione della città ideale alla presenza araba in Sicilia in età medievale; dal contributo dei Templari per la crescita socio-economica della Sicilia al tempo delle crociate alla parentesi sabauda nell’Isola ad inizio Settecento, che portò Vittorio Amedeo II ad essere per pochi anni re di Sicilia; dalla vicenda di Cagliostro, l’avventuriero per antonomasia nella storia siciliana alla spedizione garibaldina della primavera del 1860, riletta attraverso le pagine di Dopo il 4 aprile, racconto storico-popolare di Gaspare Morfino; dalla difficile stagione della ricostruzione nella Valle del Belice dopo il terremoto del gennaio 1968 all’attualità del modello di scrittura offerto da Leonardo Sciascia, a trent’anni dalla morte.

Un focus tematico, all’interno della miscellanea Storie e controstorie, è stato riservato a vicende e personaggi di Castelvetrano e del suo territorio. Martine Fourmont ha tracciato un bilancio dei suoi scavi a Selinunte, raccontando in particolare la fase medievale della città, sulla base dei tanti elementi venuti fuori dall’isolato FF1 Nord, sull’Acropoli. Mirko Tamburello ha discusso della Castelvetrano medievale, ricostruendo la storia dei Tagliavia attraverso l’esame dei diplomi pergamenacei dell’Archivio Pignatelli Aragona Cortés. Giuseppe Salluzzo ha ricercato le tracce che testimoniano della presenza di una comunità ebraica a Castelvetrano tra la fine del Medioevo e gli inizi dell’età moderna. Francesco S. Calcara ha ricordato le storie di due eroi castelvetranesi, Giuseppe Scarperia e Michele Montalto, dimenticati perché combatterono tra i perdenti. Giuseppe L. Bonanno e Vincenzo M. Corseri hanno reso testimonianza del ritrovamento, nel Fondo “G. Diecidue”, di tre lettere di Giuseppe Garibaldi indirizzate a Giovanni Pantaleo. Ancora, Giuseppe L. Bonanno e Daniela Giancontieri hanno rispolverato alcuni studi dello storico Giovan Battista Ferrigno, in particolare quelli che riguardano l’area archeologica di Selinunte.

Nel complesso, il libro offre una ricostruzione per momenti topici della storia di un’«isola-continente», come scrive Francesco S. Calcara nella postfazione, «una terra del mito che, sin dall’esperienza di Platone attrae e respinge, affascina e addolora; laboratorio di novità e, nello stesso tempo, luogo dell’oblio, del disinganno o, se si vuole, per dirla col principe di Salina, del sonno atavico; spazio geografico e insieme categoria dell’anima, di straordinaria fascinazione e corporeità, bellezza e tragicità».

Una terra – aggiungiamo – purtroppo condannata a generalizzazioni e stereotipi, narrata dalla storia e rivisitata finalmente dalla controstoria, nel tentativo – che ripercorre l’idea di una storiografia plurale, cara a Max Weber e poi all’École des Annales e a Braudel – di restituire la dignità della memoria a fatti e contesti destinati al silenzio dal pensiero unico dominante.