Salemi, si è svolta la benedizione degli animali. Festa anche per i "cuddureddi" benedetti

del 2020-01-25

Nei giorni scorsi, nella cornice di Salemi, presso il santuario di San Francesco da Paola, si è tenuta la benedizione degli animali (soprattutto muli, asini e cavalli nella piazza presente) da parte di Fra Marco Lentini, ricorrenza che veniva festeggiata fino a tempo fa vicino la Chiesa Sant'Antonio, poi nella Chiesa di Santo Stefano. Dopo il terremoto, la tradizione si era interrotta per poi essere restituita alla cittadinanza con la costruzione della splendida Chiesa di San Francesco di Paola.

Anche i "cuddureddi", realizzati dalla comunità nella sacrestia della Chiesa, sono stati benedetti in un clima di festa e amore. Cuddureddi benedetti, anche in tempi antichi, che si aggiungevano nella "pruvenna" degli animali per far sì che non si ammalassero o se erano ammalati, per far sì che guarissero

Un bel momento di aggregazione, che ha visto la presenza di un buon numero anche di cittadini , accorsi per l'occasione della festa di Sant'Antonio Abate.