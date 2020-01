Scontro tra tre auto sulla Palermo Mazara del Vallo, tre feriti e traffico in tilt

del 2020-01-21

Un brutto incidente si è verificato ieri sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo in direzione del capoluogo trapanese. Tre auto si sono scontrate. Sul posto si registra l'intervento della polizia stradale, del personale Anas e dei Vigili del fuoco.

Per i soccorsi dei feriti, è intervenuta l'ambulanza del 118. Sono in corso gli accertamenti per capire l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolte tre automobili.